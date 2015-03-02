دولت باید سازو کار جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در هفتاد و ششمین نشست خبری خود و آخرین نشست سخنگوی قوه در سال 93، گفت: دولت باید ساز و کار جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم کند چرا که فرار مالیاتی جرم است. اما آیا ساز و کار هم پیشبینی شده است تا همه، مالیات واقعی بپردازند؟ خود مسئول کار آقای عسگری گفتهاند خیلی از پرونده های مودیان ما واقعی نیست، چه کسی باید پیگیری کند؟ جز این است که وظیفه دولت است اما اگر گزارشی اعلام شود اعم از رشوه، زد و بند و غیره، قوه قضاییه وارد میشود. ناگفته نماند که از کارمندان از همان اول مالیات را کسر میکنند اما برخی افراد که حتما باید مالیات پرداخت کنند، این کار را انجام نمیدهند و قوه قضاییه آماده هر گونه کمک است از ایجاد مجتمع ویژه تا قاضی مخصوص این پروندهها، چرا که منابع اصلی درآمد هر دولت، مالیات است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد محکومیت سیاسی رئیس باشگاه پرسپولیس گفت: کیفرخواست صادر شده و دادگاه رفته و خبر دیگری در مورد پروندههای دیگرش ندارم.
محسنی اژهای درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: انشاءالله حکم تا پایان سال صادر میشود، لایحه هم ارائه شده و مشکلی برای صدور حکم نیست.
معاون اول قوه قضاییه در مورد اظهارنظر یونسی گفت: اگر مقام رسمی بخواهد حرفی بدون اسناد و مدارک اعلام کند، خلاف و قابل تعقیب است. ایشان که به سیستم انتظامی، اطلاعاتی و قضایی آشنایی دارند، باید بدانند که سند باید ارائه کنند و اگر ارائه نکنند، قابل پیگیری است.
وی در مورد پرونده جعفر پناهی که ممنوع الکار است، اما دارد کار میکند، گفت: این سئوال ما هم هست، اما اینکه به ایشان جایزه میدهند، مهم است که چه کسی این جایزه را میدهد. این جایزه از روی عداوت و دشمنی علیه ایران است.
