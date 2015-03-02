فاز اصلی ترمینال مرکزی تبریز خرداد ۹۴ بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه ترمینال بزرگ تبریز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تمامی مسئولان باید در زمینه به پایان رساندن این پروزه که سال هاست آغاز به کار کرده، تمام تلاش خود را انجام دهند و در این زمینه هیچ کم کاری پذیرفته نیست.

وی با بیان اینکه باید در خرداد ماه ۹۴ شاهد بهره برداری از فاز اصلی این ترمینال باشیم، گفت: امیدواریم با تلاش بالای مدیران مربوطه شاهد بهره برداری کامل از این پروژه و رضایت شهروندان باشیم.

نجفی با بیان اینکه ترمینال ها، راه آهن و فرودگاه های یک شهر نشان دهنده آبروی آن شهر هستند، گفت: گردشگران در هنگام ورود به یک شهر اولین مکانی که با آن مواجه هستند، ترمینال و یا فرودگاه ها بوده و به همین دلیل توجه ویژه به زیبایی این مکان ها جزو ضروریات است.

شهردار تبریز نبود پایانه مسافربری مناسب و درخور شهروندان را دغدغه شهرداری تبریز دانست و گفت: زیبایی بصری ترمینال ها و وجود امکانات مناسب در آن ضروری است که در این زمینه با تمام وجود در پی بهره برداری هر چه سریع تر از این ترمینال خواهیم بود.

وی افزود: برای جذب گردشگر به شهر تبریز باید شاهد تکمیل تمامی زیرساخت های حمل و نقلی و همچنین زیبایی های بصری در آن باشیم.