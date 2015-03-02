توضیحاتی درباره پرونده منابع طبیعی،مارلبرو ویک اپراتورتلفن همراه

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری افرادی در ارتباط با پرونده های منابع طبیعی ، مارلبرو و یکی از اپراتورهای تلفن همراه، گفت: در هر سه مورد پرونده داریم و افرادی هم بازداشت هستند. در منابع طبیعی هشت نفر بازداشت شدند که مسائل آنها مالی است که توسط برخی از مدیران آن دستگاه انجام شده است. در سیگار مارلبرو هم دو نفر بازدداشت شده‌اند و در مورد یکی از اپراتورهای تلفن همراه هم عده‌ای اطلاعات محرمانه را در اختیار غیر قرار می‌دادند، که سه نفر بازداشت شدند.

وی در مورد پرونده شهرک زیتون که حکم تخریب آن صادر شده، گفت: برخی مجوزها از دستگاه‌های غیرمسئول صادر می‌شود. مثلا یک دهیار مجوز صادر می‌کند، اما در برخی از مجوزها، افراد از محدوده تجاوز می‌کنند و نمی‌توان جواب کلی داد.

معاون اول قوه قضاییه در مورد اظهارات وزیر کشور در مورد استفاده از پول‌های کثیف گفت: در مورد پول کثیف قانون داریم و در وزارت اقتصاد، کارگروه ردیابی پول کثیف داریم و اگر به مواردی رسیدند، گزارش می‌کنند و دستگاه قضایی وارد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در هر انتخاباتی شائبه‌هایی در مورد برخی پول‌ها وجود دارد که با قانون جدید اگر تصویب شود، این مشکل حل می‌شود.