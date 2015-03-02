وزارت ارشاد مسئول ارشاد رسانه های اصولگرا شده است/ دلسوزان سعودی!

صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به ارسال پرونده این روزنامه به دادگاه مطبوعات گفت: گویا وزارت ارشاد مسئول ارشاد رسانه های اصولگرا شده و ما از این ناعدالتی به خدا پناه می بریم و از این دوستان شکایتی نداریم.

مهرداد بذرپاش تصریح کرد: این جای سوال دارد که بعد از گذشت ۳۵ سال از عمر انقلاب اسلامی چرا این میزان دلسوزی برای رژیم سعودی که دستش تا آرنج به خون میلیون ها انسان مظلوم منطقه آغشته است، وجود دارد.

به گزارش مهر، تیتر اول و عکس روزنامه «وطن امروز» مورخ ۹۳/۱۲/۱۰ با عنوان «بیمار سعودی» به دلیل تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی منجر به تذکر هیات نظارت بر مطبوعات شد و پرونده این روزنامه به دادگاه ارجاع داده شد و مقرر شد چنانچه به این روش ادامه دهد اقدامات قانونی، معمول شود. همچنین در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات مصاحبه روزنامه اعتماد در مورخ ۹۳/۱۲/۴ درباره «سبک زندگی و فعالیت دانشجویی در دهه ۵۰» مطرح شد و هیات پس از بررسی و بحث، و با توجه به صدر و ذیل مطلب، ‌ آن را مصداق توهین به ساحت سیدالشهدا (ع) ندانست.