محمدحسین ناصربخت عضو کانون نمایش‌های آیینی و سنتی اداره‌کل هنرهای نمایشی درباره وضعیت دبیر جشنواره هفدهم نمایش‌های آیینی و سنتی و انتشار فراخوان این دوره بدون حضور و نظر دبیر به خبرنگار مهر گفت: جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی با جشنواره‌های دیگر تفاوت دارد و در این جشنواره کانون نمایش‌های آیینی و سنتی تصمیم‌گیرنده است و در نهایت هم یکی از اعضای اصلی کانون به عنوان دبیر انتخاب و معرفی می‌شوند.



وی یادآور شد: هر چند کانون به عنوان ستاد برگزاری جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی معرفی نمی‌شود اما این جشنواره زیر نظر کانون برگزار می‌شود و برخی از اصول برگزاری آن در کانون مشخص است. به همین دلیل فراخوان جشنواره شامل بخش‌های اصلی دوره هفدهم برای دعوت از گروه‌ها منتشر شد.

این عضو کانون نمایش‌های آیینی و سنتی با اشاره به تصمیم‌گیری درباره معرفی دبیر جشنواره هفدهم در جلسه آتی هیأت مدیره کانون، افزود: وقتی دبیر جشنواره معرفی شود چون یکی از اعضای کانون نیز هست و از سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها آگاه است، می‌تواند در صورت نیاز بخش‌های جشنواره را افزایش دهد.



ناصربخت در ادامه با بیان اینکه تا دوره سیزدهم داود فتحعلی بیگی به صورت مستمر در برگزاری جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی حضور داشته است، ادامه داد: از دوره سیزدهم به بعد هم بنده در ۲ دوره، آقای محمود عزیزی در یک دوره و آقای فتحعلی‌بیگی نیز در دوره گذشته دبیری جشنواره را بر عهده داشتیم. در دوره هفدهم هم طبق روال دوره‌های گذشته یکی از اعضای اصلی کانون دبیر جشنواره می‌شود.



این هنرمند و پژوهشگر با سابقه نمایش‌های آیینی و سنتی تأکید کرد: نوع این جشنواره با جشنواره‌های دیگر متفاوت است و ما در برگزاری آن از نیروهای توانمند و کارشناسی که طی سال‌ها فعالیت جذب کرده‌ایم استفاده می‌کنیم.



وی درباره وضعیت بخش بین‌الملل هفدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی متذکر شد: به عنوان یکی از اعضای کانون نظر شخصی‌ام این است که تنها به دلیل وجود واژه بین‌المللی نباید هر کار سطح پایین خارجی را برای اجرا در این رویداد دعوت کرد زیرا مهمتر از بخش بین‌الملل، بخش داخلی است و آنچه در خطر از بین رفتن است بخش نمایش‌های داخلی است. اگر قرار است کاری برای حضور در بخش بین‌الملل دعوت شود باید کاری درجه یک باشد. در دوره‌های گذشته این جشنواره نیز سعی‌مان بر این بود که انتخاب‌های خارجی دارای کیفیتی بالا باشند.



ناصربخت درباره میزان بودجه جشنواره هفدهم نیز گفت: در جریان بودجه جشنواره نیستم ولی بعید می‌دانم که نسبت به دوره گذشته کمتر باشد و به دلیل وضعیت بودجه هنری نیز بعید است که میزان‌اش هم خیلی بیشتر باشد.