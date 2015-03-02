به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد رضوی در دیدار کارکنان کمیته امداد خراسان جنوبی به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری با استاندار خراسان جنوبی اظهارکرد: در خراسان جنوبی در شرایط فعلی در زمینه خدمت به محرومین راحت هستیم.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) بعد از کمیته انقلاب تاسیس شده است، گفت: کمیته امداد به برکت انقلاب اسلامی در بهترین شرایط به مددجویان خدمات ارائه می‌هد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه باید برای رفع محرومیت نقشه جامع و کاملی داشته باشیم، گفت: باید به گونه‌ای در کشور برنامه‌ریزی شود که فقرا و ثروتمندان به یک اندازه در کشور یارانه دریافت نکنند.

۹۹ هزار مددجو زیر پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی

رضوی گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۸۲ بیمار صعب‌العلاج در خراسان جنوبی زیر پوشش کمیته امداد بوده و این درصورتی است که در کل کشور ۱۲ هزار بیمار صعب‌العلاج زیر پوشش کمیته امداد هستند.

وی مهترین دلیل نرخ بالای بیماران صعب‌العلاج در خراسان جنوبی را عدم توانایی به موقع درمان بیماران دانست و گفت: باید مشکلات بیماران خاص خراسان جنوبی از مرکز پیگیری شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در حال حاضر ۱۰۱ بیمار خاص زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند.

رضوی با اشاره به جمعیت زیر پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: هم اکنون ۹۹ هزار و ۲۳ نفر مددجو زیرپوشش کمیته امداد خراسان جنوبی بوده که از این تعداد ۷۱ درصد مستمری و ۲۹ درصد تک خدمتی یا چند خدمتی هستند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد در سال گذشته رتبه برتر اشتغال‌های خرد را در کشور کسب کرده است، گفت: از ابتدای سال جاری یک‌هزار و ۶۳۸ طرح اشتغالزایی در خراسان جنوبی اجرا شده که این طرح‌ها از منابع امداد، مانده سال گذشته و تسهیلات سال جاری بوده است.

برگزاری طرح اکرام فاطمی و شور نیکوکاری در خراسان جنوبی

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: در سال جاری ۱۱ هزار مترمربع فرش دستباف توسط مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی تولید شده که از این مقدار بیش از هشت هزار مترمربع برای فروش به مرکز ارسال و در این رابطه کمیته امداد خراسان جنوبی رتبه برتر را در تولید فرش در کشور کسب کرده است.

رضوی از فعالیت ۲۳ مرکز نیکوکاری در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از دو میلیارد تومان در مراکز نیکوکاری خراسان جنوبی جمع‌آوری شده است.

وی تصریح کرد: طرح اکرام فاطمی و شور نیکوکاری با هدف کمک به افراد نیازمند روزهای ۱۳ تا ۱۵ اسفندماه در تمامی شهرهای خراسان جنوبی اجرا می شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی افزود: همچنین ۶۵۸ پایگاه ثابت و سیار در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفند توسط کمیته امداد و بسیج در سطح معابر اصلی، میدان‌ها، مساجد و مصلی‌های نماز جمعه برپا می شود.

رضوی افزود: هم اکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز و دانشجو تحت حمایت کمیته امداد در خراسان جنوبی تحصیل می‌کنند.