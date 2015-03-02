حمایت قوه قضائیه از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: در مورد پرونده میلیاردی بابک زنجانی قرار مجرمیت صادر شد و دادستان باید نظر بدهد و دست بازپرس است و در مقام رفع نواقص است و قطعا به دادگاه ارجاع می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اقدام وزارت ارتباطات در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفت: این موضوع بین دستگاه قضایی و وزارت ارتباطات در رفت و آمد بود و آنها گفتند، انجام خواهیم داد و فرصت می‌خواهیم تا انجام شود و البته با اینترنت ملی و برخی شبکه‌های داخلی مشکلات برطرف می‌شود تا هر چه زودتر موارد مجرمانه برطرف شود.

وی در مورد اینکه برخی معتادان همچنان در سطح شهر عبور و مرور می‌کنند، گفت: با قانون سال ۸۹، اعلام شد که اعتیاد جرم نیست مگر آنهایی که تجاهر کرده یا خرید و فروش کنند. اگر فرد صرفا معتاد باشد، دولت موظف است مراکزی را در نظرگرفته و معتادان را درمان کند.

محسنی اژه‌ای در مورد بدهکار ۶۵۰۰ میلیاردی، گفت: این فرد وثیقه کافی ندارد .پرونده دارد و جزو اسامی قبلی بدهکاران است که البته میزان بدهی در لیست قبلی کمتر بود. البته ناگفته نماند این مبلغ با دیرکرد، این میزان شده است. اینکه برخی می‌گویند این بدهی برای ۱۰ سال قبل است، چیزی را تغییر نمی‌دهد. سئوال این است که چرا قبلا اعلام نکرده‌اید.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهاراتی درباره قاچاق ارز گفت: ابتدا فکر می‌‌کردند قاچاق است و بعد بانک مرکزی گفتند با هماهنگی ما بوده است و پرونده بسته شده است.

محسنی اژه‌ای با اعلام حمایت قوه قضاییه از سرمایه‌گذاران اقتصادی و تولیدکنندگان در کشور، گفت: اگر این افراد با مشکلاتی در دستگاه‌ها روبرو هستند، اعلام کنند پیگیری می‌کنیم.

وی در مورد گفته‌های وکیل مهدی هاشمی مبنی بر تبرئه شدن هاشمی گفت: وکلا پول می‌گیرند این حرف‌ها را بزنند، تا زمانی که حکم صادر نشده، تمام حرف‌ها گمانه‌زنی است و هنوز حکم صادر نشده و فقط در اختیار قاضی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به مهر در مورد پرونده یکی از مدیران شهرداری گفت: هنوز حکمی صادر نشده و در حال بررسی است.

محسنی اژه‌ای در مورد شایعه ورشکستگی یک موسسه مالی و اعتباری در مشهد گفت: خانواده‌هایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، حواسشان جمع باشد.موسسه‌ها هم در حد توان خودشان کار کنند و اگر قدرتی ندارند، بی جهت سرمایه زیادی از مردم نگیرند. در ضمن بانک مرکزی موظف است بر اساس توان مجوز دهد و اگر بخواهند در ساماندهی این موسسات کمکشان می‌کنیم و برخی شایعات قابل تعقیب است.