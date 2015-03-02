۱۰ تن پوشاک قاچاق در لرستان توقيف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبري در اين رابطه گفت: ماموران مبارزه با قاچاق كالا و ارز پلیس آگاهي استان از بارگيري و حركت يک محموله پوشاک خارجي قاچاق از استانهاي جنوبي به تهران مطلع شدند، كه توقيف خودرو حامل بار قاچاق در دستور كار قرار گرفت.

وي ادامه داد: با تلاش و پيگيري عوامل آگاهي استان كاميون ولوو مورد نظر در محور آزاد راه "انديمشك - خرم آباد " شناسايي و متوقف شد كه در بازرسي انجام شده ۱۰ تن انواع كفش و لباس هاي خارجي قاچاق فاقد مجوز گمركي از اين خودرو كشف شد.

فرمانده انتظامي استان لرستان ارزش برآورد شده اين محموله قاچاق را سه ميليارد ريال اعلام كرد و يادآور شد: ماموران در اين زمينه دو متهم را دستگير و به مراجع قضائي معرفي كردند.