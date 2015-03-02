به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی، با اشاره به طرح مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی برای تامین مسکن اجتماعی و حمایتی ویژه اقشار کم درآمد، این طرح را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این طرح به دلیل آنکه وابستگی اندکی به منابع دولتی دارد و بیشتر متکی به منابع نهادهای حمایتی است، می تواند آثار مثبتی به همراه داشته و طرح موفقی در حوزه مسکن باشد.



معاون اول رئیس جمهور همچنین پس از ارائه گزارش وزیر آموزش وپرورش درخصوص تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در کشور، بر لزوم رفع این مشکل با جلب مشارکت خیرین تاکید و خاطرنشان کرد: مردم ایران انگیزه زیادی برای انجام کارهای خیر دارند و اگر معضلاتی از این دست به خوبی برای مردم تشریح شود و خیرین مطلع شوند که گروهی از کودکان بدلیل مسائل اقتصادی از تحصیل محروم می شوند، قطعاً در این زمینه گام برخواهند داشت و در رفع این مشکل به دولت کمک خواهند کرد.



جهانگیری با ابراز تأسف از تبدیل بخشی از کودکان بازمانده از تحصیل به کودکان کار، ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر آنها را مورد تاکید قرار داد و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست که این موضوع را در یکی از دستورات جلسه شورا قرار دهد تا با حضور مسئولین و دستگاه‌های مربوطه، راهکاری اساسی برای حل این مشکل بدست آید.



در این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارش جامعی از طرح مشترک این وزارتخانه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد به ویژه معلولان، مستمری بگیران، مددجویان تحت پوشش بهزیستی، کارگران و بازنشستگان ارائه کرد و گفت: مبنای اصلی این کار استفاده از تجربیات موفق در دنیا و نیز بازگشت به فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر محرومیت زدایی و تامین مسکن محرومان است.



عباس آخوندی با بیان اینکه در این طرح اشکالات و نواقص طرح مسکن مهر رفع شده است، تصریح کرد: در این طرح متصدی اصلی و مباشر، نهادها و دستگاههای حمایتی هستند و دخالت دولت و وزارت راه و شهرسازی به حداقل رسیده است.



وی همچنین از وجود نظام های تامین زمین، تامین مالی و نظارت در این طرح خبر داد و افزود: وظیفه پایش و ارزیابی پیشرفت پروژه بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پیگیری و هماهنگی حسن انجام کار به عهده وزارتخانه های راه وشهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.



در ادامه این جلسه آئین نامه مدیریت بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کلیات این آئین نامه به تصویب رسید.

علی ربیعی با اشاره به اهمیت تشکیل و راهبری پایگاه اطلاعات جامع رفاه و تامین اجتماعی گفت: زمانی می‌توانیم نظام رفاهی و اثر بخشی داشته باشیم که از جمعیت کشور شناسایی و اطلاعات کافی داشته باشیم.



وی با اشاره به تجربه موفق چند کشور در کاهش فقر اقتصادی، اهتمام اصلی این کشورها را تکمیل بانک اطلاعات جمعیتی عنوان کرد وگفت: میزان منابع در نظام رفاهی همه موضوع نیست بلکه شناسایی جمعیت، تدوین نقشه راه، هماهنگی در اجرا و ارزیابی و نظارت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



ارائه گزارش درباره تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در کشور ازسوی وزیر آموزش وپرورش و توضیح در مورد علل این امر از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و تبادل نظر و اعلام دستاوردهای وزارت آموزش وپرورش در کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل، پیشنهادات و دیدگاههای مختلف برای رفع این مشکل مطرح شد.

وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این جلسه حضور داشتند.