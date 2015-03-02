مهریه سنگین مهمترین دلیل حبس زندانیان جرایم غیرعمد کرمان است

سید حجت موسوی قوام در گفتگو با مهر خواستار توجه جامعه به عدم تعهد در قبال مهریه های سنگین شد و بیان کرد: باید فرهنگسازی لازم در این خصوص در کرمان انجام شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون ۲۲۲ نفر زندانی جرایم غیر عمد در زندانهای کرمان حضور دارند که برای آزادی این افراد اقدامات لازم در دست انجام است اما مبلغ قابل توجهی برای آزادی آنها نیاز است.

موسوی قوم با اشاره به قرار گرفتن در آستانه نوروز خواستار همکاری خیران برای آزاد سازی این افراد شد و گفت: با این اقدام بسیاری از این زندانیان به آغوش خانواده باز می گردند.

وی افزود: عدم داشتن بیمه تصادفات رانندگی، مهریه های سنگین، جرایم مالی ناخواسته از جمله دلایل زندانی شدن این افراد است.

وی گفت: برگزاری جشنهای گلریزان، جذب اعتبار از طریق خیران، اعطای وام، کسب رضایت افراد ذی نفع و .. از جمله راهکارهای آزادی این افراد است.