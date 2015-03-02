اسکناس ۵ هزار تومانی باعکس سردر دانشگاه تهران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای مراسم جشن هشتادمین سال تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران سرپرست دانشگاه تهران و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهدای گمنام دفن شده در دانشگاه تهران ادای احترام کردند.

در این مراسم اسکناس ۵ هزار تومانی با آرم سردر دانشگاه تهران و سه اثر دیگر شامل روزشمار تاریخی دانشگاه تهران، کتاب شناسان اساتید دانشگاه تهران و مدال نقره یادبود هشتادمین سالگرد تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران با حضور وزرای علوم، بهداشت، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، رئیس بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس جمهور، حدادعادل، فرجی دانا و روسای برخی از دانشگاههای خارجی شامل دانشگاه خزر، باکو، یوهان، آذربایجان، بصره و بغداد رونمایی شد.

همچنین قبل از شروع مراسم طرح اجرایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران نیز پرده برداری شد.

در کنار همه رونمایی ها از تمبر یادبود دانشگاه تهران که متشکل از بلوک چهار قطعه ای (شامل عکس های مدرسه چارباغ، آرم دانشگاه تهران، مدرسه دارالفنون و دانشگاه جندی شاپور) رونمایی شد.