کارگاه های آموزشی تفکیک زباله از مبدا در دهستان های شفت برگزار شد

علی فرهی تکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بر اساس مصوبات کارگروه پسماند شهرستان شفت، کارگاههای آموزشی در راستای آشنایی مردم روستاها با نحوه تفکیک کردن و کم کردن حجم زبالههای روستایی در این شهرستان برگزار شد.
وی افزود: این جلسات آموزشی در دهستانهای جیرده، ملاسرا، نصیرمحله و چوبر با حضور بخشدار بخش مرکزی و احمد سرگوراب برگزار شد که مردم، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستاها و نمازگزاران در مساجد مناطق ذکر شده در آن حضور یافتند و با اهمیت کاهش تولید زباله آشنا شدند.
فرهی با بیان اینکه در این کارگاه ها به صورت عملی نحوه انجام تفکیک زباله و ورمی کمپوست زبالههای خانگی توضیح داده شد، گفت: استفاده بهینه از زباله های تر و تبدیل آن به کود برای زمین های کشاورزی و همچنین تاثیر خطرناک کودهای شیمیایی بر سلامت انسانها از جمله موضوعاتی بود که در این جلسات برای مردم تشریح شد.
وی با اشاره به استقبال مردم از این آموزش ها افزود: حضور مسئولان در کنار مردم و بیان موارد قانونی تفکیک از مبدا و مشکلات زباله سبب استقبال هر چه بیشتر مردم از این جلسات آموزشی شد.
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