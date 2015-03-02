ظرفیت های مردمی در مبارزه با مواد مخدر استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی جزندری بعد از ظهر دوشنبه در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیرجند اظهارکرد: تاکنون در زمینه مبارزه با توزیع مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد، کاهش تقاضا و درمان اعتیاد اقدامات خوبی در سطح شهرستان انجام شده است.

وی تصریح کرد: شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان در زمینه مبارزه با توزیع و دستگیری عوامل توزیع عملکرد قابل قبولی داشته اما در زمینه درمان و پیشگیری از اعتیاد باید کارهای بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند اضافه کرد: همچنین دستگاه ها در زمینه کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی برای مبارزه با مواد مخدر از طریق سازمان های مردم نهاد و نهادهای غیردولتی باید برنامه های متنوعی را در دستور کار خود قرار دهند.

جزندری با بیان اینکه اعتیاد به موادد مخدر هزینه های زیادی بر کشور و استان تحمیل کرده و بخشی از جوانان ما که می توانند چرخه اشتغال باشند را درگیر خود کرده است، بیان کرد: شورای ملی مبارزه با مواد مخدر در سال آتی تلاش می کند اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را در کشور اجرایی کند.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال آینده بتوانیم اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را در سطح شهرستان اجرایی تا بتوانیم هزینه های این بخش را تا حدودی کاهش دهیم.

۱۰ معتاد متکدی در بیرجند جمع آوری شد

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند با تأکید بر اینکه انتقال آموزش ها از طریق هنر بسیار تأثیرگذار است، گفت: ضرورت دارد تا فرهنگ ارشاد در این زمینه حضور بیشتری پیدا کرده و نسبت به ساخت فیلم، کلیپ و اثرهایی مرتبط با این حوزه اقدام کند.

جزندری با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه کودکان معتاد خیابانی در سطح شهرستان بیرجند، بیان کرد: در این زمینه طی چند ماه گذشته تعداد ۱۰ معتاد متکدی توسط مرکز متکدیان جمع آوری و برای درمان به بیمارستان امام رضا (علیه السلام) بیرجند منتقل شدند.

وی به برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه اعتیاد و مواد مخدر در مدارس اشاره کرد و افزود: مربیانی که این کارگاه ها را برگزار می کنند علاوه بر مطالب علمی باید بتوانند ارتباط و جذابیت های ارتباطی مناسبی با جامعه هدف خود ایجاد کنند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند ادامه داد: شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیرجند در راستای برگزاری دوره آموزشی برای مربیان و توزیع بسته های آموزشی آمادگی دارد.

جزندری تأکید کرد: اعتیاد و قاچاق مواد مخدر تنها توسط مرزنشینان صورت نگرفته و حتی مرزنشینان با برقراری امنیت در مرزها تا حدودی به مبارزه با این معضل کمک کرده‌اند هرچند در هر جایی افراد سودجو نیز وجود دارند.

نبود زیرساخت های مناسب عامل سوق مرزنشینان به سمت مواد مخدر

دبیر شواری مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیرجند نیز در این جلسه به وجود مرز مشترک با ناامن ترین و بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان اشاره کرد و گفت: خشکسالی ها و نبود زیرساخت های مناسب در جوار مرزها سبب شده تا مرزنشینان به سمت مواد مخدر سوق پیدا کرده و سن اعتیاد در استان پایین بیاید.

احمدی با بیان اینکه تاکنون این شورا در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد اقداماتی انجام داده است، افزود: بررسی و شناسایی مناطق آلوده در سطح شهرستان، تخریب مناطق خارج از سکنه و استعلام مناطق آلوده از طریق نیروی انتظامی از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.

وی با اشاره به گلایه برخی از دستگاه ها از نبود اعتبار مناسب برای کارهای فرهنگی، گفت: دستگاه ها می توانند برنامه ها و طرح های خود برای مبارزه با مواد مخدر را به دبیرخانه شورا ارسال تا از این طریق به شورای استان منتقل شود و اگر این طرح ها در شورا تصویب شود به طور حتم اعتباری برای آن در نظر گرفته می شود.