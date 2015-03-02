رقابت دانشگاه ها سطح کیفی دانش را در مراکز آموزشی بالا می برد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بابایی اقدم دوشنبه در مراسم بهره برداری از ساحتمان شماره دو مرکز علمی و کاربردی شهرداری تبریز اظهار داشت: با وجود رقابت بین دانشگاه ها هر دانشگاهی باید گوی سبقت را از دیگر دانشگاه ها برباید تا با ایجاد این رقابت به ارتقای سطح کیفی دانش در مراکز آموزشی ایجاد شود.

وی با پیشنهاد اینکه بهبود فضای دانشگاه باید یکی از اهداف شورای و شهرداری باشد، گفت: از شهردار تبریز تقاضا داریم که با اختصاص محیطی بزرگتر به گسترش این مرکز علمی کمک کند.

بابایی ادامه داد: تربیت دانشجو در مراکز علمی کاربردی شهرداری تبریز و خروجی آن می تواند متضمن آینده شهرداری تبریز باشد.

عضو شورای شهر تبریز افزود: شهرداری تبریز در کنار اقدامات عمرانی و فرهنگی خوبی که داشته است در زمینه آموزشی نیز قدم های خوبی برداشته که افتتاح این مجموعه گواهی بر این ادعا است.