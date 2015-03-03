کلاهبرداری میلیاردی پسر شیک پوش از اعضای فامیل‌

به گزارش خبرگزاری مهر،۹ دیماه سال جاری فردی با مراجعه به کلانتری ۱۲۷ نارمک به مأموران اعلام کرد که یکی از بستگانش اقدام به کلاهبرداری ۱۱۰ میلیون تومانی از وی کرده است .

پرونده در پایگاه چهارم پلیس آگاهی

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۴ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

اظهارات شاکی

شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : "چند ماه پیش ، یکی از بستگان بنام "علی " مدعی شد که دوستان خوبی در گمرک پیدا کرده و بواسطه آنها می تواند تا کالاهای وارداتی را بدون هرگونه پرداخت عوارض گمرکی ترخیص کند ؛علی با چنان آب و تابی درباره سود بالای کالاهای ترخیص شده از گمرک حرف می زد که من وسوسه شدم با او شریک شوم .

به این بهانه و برای مشارکت در سرمایه گذاری ، پیشنهاد وی را در خصوص سرمایه گذاری برای واردات گوشی های تلفن همراه اپل ( Apple ) قبول کرده و مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان به او تحویل دادم ؛قول و قرارمان این بود که هم در سود و هم در زیان فعالیت هایی که انجام می دهیم شریک باشیم .

از این رو علی ادعا کرد پس از وارد کردن گوشی های تلفن همراه و فروش آنها در بازار ، اصل پول و همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری به من پرداخت شود ؛ مدتی خبری نبود تا اینکه از طریق سایر بستگان متوجه شدم که "علی " بدین شیوه اقدام به گرفتن پول از سایر اعضای فامیل کرده اما آنها نیز همانند من به دنبال او هستند ؛با قراری که با دیگر اعضای فامیل داشتیم متوجه شدیم که علی با شناسایی افرادی که دارای سرمایه ای اندک هستند با ادعای واردات بدون گمرکی کالاهای لوکس همه را وسوسه کرده و بعد از واریز شدن پول ها به حسابش ناگهان ناپدید شده است .

شاکی در ادامه اظهاراتش به کاراگاهان گفت :با مراجعه به خانه پدری متهم متوجه شدیم که خانواده او مدت هاست که از فرزندشان بی خبر هستند .

شناسایی سایر شکات

با توجه به اظهارات شاکی پرونده ، شناسایی سایر شکات در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی دیگر از مالباختگانی شدند که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند .

یکی از مالبختگان پس از تشریح نحوه پرداخت مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان به "علی " ، در خصوص علت اطمینان به این شخص گفت : پس از گذشت مدتی از طرح ادعای "علی " در داخل اعضای فامیل مبنی بر داشتن ارتباطات جهت ترخیص کالاهای خارجی و بویژه گوشی های تلفن همراه بدون پرداخت هرگونه عوارض گمرکی ، ناگهان تنها در عرض چند ماه تغییر محسوسی در زندگی او ایجاد شد .

او در عرض همین مدت کوتاه یک دستگاه خودرو شاسی بلند خارجی مدل سال و یک دستگاه خانه ویلایی خریداری کرده بود و در بین اعضای فامیل نیز با ظاهری کاملا شیک و آراسته ظاهر می شد ؛ همین موضوع باعث شد تا بنده و سایر اعضای فامیل به صحبت های او اطمینان پیدا کرده و با او در زمینه واردات کالاهای خارجی و بویژه گوشی های تلفن همراه مشارکت در سرمایه گذاری داشته باشیم ، اما ناگهان او ناپدید شد .

دستگیری متهم

با شناسایی علی ( ۳۵ ساله ) و در شرایطی که حتی خانواده خود متهم نیز هیچگونه اطلاعاتی از اقدامات کلاهبردارانه و مخفیگاه "علی " در اختیار نداشتند ، کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام سلسله اقدامات تخصصی – پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه این شخص در شهرک شهید باقری شده و پس از اطمینان از حضور متهم در داخل مخفیگاهش ، او را دستگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .

سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی ، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اشاره به برآورد یک میلیارد تومانی در خصوص این پرونده گفت : "با توجه به اعتراف صریح متهم به کلاهبرداری ، قرار چند میلیارد تومانی از سوی بازپرس محترم پرونده صادر و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم و همچنین شناسایی سایر شکات احتمالی در دستور کار این پایگاه قرار گرفته است ؛ از این رو از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و در طول شش ماه گذشته مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهم و پیگیری شکایات خود به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در سیدخندان – خیابان ابوذر غفاری – جنب کلانتری ۱۲۰ سیدخندان مراجعه کنند " .