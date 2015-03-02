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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

دوربین مداربسته تالارعروسی دست سارق را رو کرد

دوربین مداربسته تالارعروسی دست سارق را رو کرد

مردی که از حضور مهمانان در مجلس عروسی سوء استفاده می‌کرد و خودرو‌های آنان را مورد دستبرد قرار می‌داد، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،در پی وقوع سرقت های مشابه داخل خودرو که آن فرد یا افرادی به شیوه سرقت از صندوق عقب خودرو از مقابل تالارهای عروس مناطق غرب و جنوب غرب تهران کرده بودند ، پرونده ای ویژه در این خصوص در پایگاه دوم پلیس آگاهی تشکیل شد . با آغاز تحقیقات مشخص شد که فرد یا افرادی با شناسایی تعدادی از تالارهای پذیرایی واقع در مناطق غرب و جنوب غرب تهران ، اقدام به سرقت تجهیزات سیستم پخش ، لاستیک زاپاس ، لباس و دیگر محتویات صندوق عقب خودروهای پارک شده متعلق به میهمانان مراسم‌های عروسی در حال برگزاری در داخل تالارها کرده اند که با بررسی سرقت های مشابه ، دهها مالباخته شناسایی شدند . تمامی مالباختگان در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که سرقت ها زمانی انجام شده که آنها برای حضور در مراسم در داخل تالار بوده اند و همگی آنها پس از پایان مراسم و در زمان مراجعه به محل پارک خودرو در ساعت های پایانی شب متوجه تخریب درب صندوق عقب خودروهای خود و سرقت شده اند . کاراگاهان با مراجعه به محل تالارهای پذیرایی و بررسی دوربین های مداربسته متعلق به تالارها و دیگر مراکز تجاری و اداری محدوده سرقت ها ، موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو پراید شدند که در تمامی سرقت ها حضور داشته است . با شناسایی خودرو پراید ، آخرین مالک آن بنام "اکبر " ( ۲۷ ساله ) شناسایی و با انجام چهره نگاری و مطابقت تصاویر وی با تصاویر بدست آمده از دروبین های مداربسته به عنوان متهم پرونده شناسایی و سر انجام ۵ اسفندماه ، در مخفیگاهش واقع در منطقه اسلامشهر دستگیر و به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد . سرهنگ کارآگاه داوود مرادی ، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به دهها فقره سرقت مشابه ، از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت قرار گرفتند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند .

کد مطلب 2510074

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