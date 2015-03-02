زمینه بکارگیری پژوهش های علمی در شهرداری تبریز ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلطانی دوشنبه در آیین افتتاح ساختمان شماره دو مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز اظهار داشت: افتتاح این مجموعه بهانه ای شد تا میزبان تمام تلاشگرانی باشیم که در به عرصه رساندن این مرکز یاری گر ما بوده اند.

وی با اشاره به اینکه تغییر، محصول توسعه علمی است، تاکید کرد: دانش، سرمایه ای است ناگسستنی که در راستای افزایش آن باید گام های بزرگتری برداریم و هیچ گاه دست از تلاش در این عرصه برنداریم.

سلطانی با بیان اهمیت و نقش پژوهش در توسعه و کار آفرینی، شهرداری تبریز را بستر مناسب برای بکارگیری طرح ها و پژوهش های اساتید معرفی کرد.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز اضافه کرد: با توجه به رویکرد شهرداری تبریز و توجه به امر مطالعه و تحقیق قبل از اقدامات عمرانی و توسعه ای از اساتید می خواهم بیش از پیش در این زمینه فعال و پویا باشند.

لازم به ذکر است که همزمان با افتتاح ساختمان شماره دو مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز، بوفه و محل جدید نمازخانه این دانشگاه به بهره برداری رسید.