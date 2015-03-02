تاسیس انجمن مفاخر البرز؛ به زودی

سید موسی حسینی کاشانی در گفتگو با مهر، با اشاره به وجود فرهیختگان پرشمار در استان البرز اظهار داشت: این استان شخصیت های ارزشمندی از بزرگان فرهنگ و هنر را در دامان خود پرورانده که هر یک افتخاری برای البرز محسوب می شوند.

وی گفت: حضور این بزرگان ما را بر آن داشت تا نسبت به تشکیل انجمنی برای پاسداشت و تجلیل از سالها فعالیت و تلاش آنان درعرصه های مختلف اقدام کنیم و این نوید را می دهیم که به زودی انجمن مفاخر استان البرز راه اندازی می شود.

به گفته کاشانی انجمن مفاخر البرز به ریاست استاندار و عضویت نماینده ولی فقیه در استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سه نفر از شخصیت های برجسته البرز تشکیل خواهد شد.

کاشانی با اشاره به تجلیل از دو تن از چهره های فرهنگی و ادبی البرز در هفته های اخیر، تاکید کرد: به واقع بزرگداشتی که برای دکتر اقبالی و پس از آن مراسمی که برای تجلیل از تلاش ها و فعالیت های استاد میرجلال الدین کزازی برگزار شد، مقدمه ای برای تشکیل این انجمن بود که در آینده ای نزدیک شاهد آغاز فعالیت آن خواهیم بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز یادآور شد: این انجمن درصدد است در سال پیش رو شمار بیشتری از مفاخر استان را معرفی و تلاش آنان برای ارتقاء فرهنگ و هنر را ارج نهد.