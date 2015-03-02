به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رئیس‌‌زاده در نشست خبری فعالان اقتصادی با خبرنگاران از برگزاری جلسه سیاست‌گذاری کلی نحوه قیمت‌گذاری کالاها در سال ۹۴ خبر داد و گفت: این جلسه فردا با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اتاق بازرگانی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دولت تاکید فراوانی بر خروج از رکود واحدهای تولیدی دارد و بر این اساس صنایع را به دو دسته پیشران و صنایع خرد تبدیل کرده است، به نحوی که صنایعی همچون فولاد و خودرو در رسته صنایع پیشران قرار گرفته و در خروج از رکود با حمایت دولت نقش‌آفرینی خواهند کرد.

وی تصریح کرد: علی رغم اینکه دولت برخی صنایع را به عنوان پیشران در نظر گرفته، اما نباید از صنایع پایین دستی نیز غافل باشد؛ چراکه این صنایع می توانند زمینه ساز تکمیل زنجیره ارزش و رسیدن به اهداف خروج از رکود باشند.

رئیس زاده اظهار داشت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید مطالبه‌گر و پویا باشد تا در نهایت ارتباط بین اعضا را با خود برقرار کرده و به شکوفایی اقتصادی کمک کند.

همچنین در این نشست، علیرضا عباسی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز گفت: اقتصاد ایران باید شفاف و به عبارت دیگر یک اقتصاد سفید باشد به این مفهوم که فعالان اقتصادی در یک فضای رقابتی اقدام به فعالیت کرده و بانک ها و سازمان های نظارتی نیز پشتیبان، حامی و ناظر تولید باشند.

وی افزود: منابع ارزی کشور باید به نحوی در جامعه تزریق شود که منجر به رونق اقتصادی شود و این در شرایطی است که طی سال های گذشته به دلیل مسائل تحریم نرخ دلار از یک‌هزار و ۲۰۰ تومان به ۴ هزار تومان رسید و متاسفانه افرادی که نزدیک به مراکز تصمیم‌گیری در دولت گذشته بودند، خواسته یا ناخواسته در جریانی از اطلاعات قرار گرفتند که سوءاستفاده از اطلاعات و فضای اقتصادی را رقم زد.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: هم اکنون یک سوءتفاهم بزرگ در طرح‌ریزی اقتصاد ملی و استراتژی اقتصادی کشور وجود دارد و از سوی دیگر هنوز در تعامل اقتصاد ایران با دنیا دچار سوءتفاهماتی هستیم. در حالی که باید بدانیم اگر با دنیا روابط اقتصادی خود را قطع کنیم در واقع اقتصاد ملی را تضعیف کرده ایم.

همچنین در این نشست، محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز عنوان کرد: به دنبال استقرار اقتصاد سفید و بدون رانت در کشور هستیم و این در حالی است که متاسفانه طی ۱۰ سال اخیر برخی به بهانه وجود تحریم اقتصاد ایران را از یک اقتصاد خاکستری به سمت اقتصاد سیاه هدایت کرده اند و یک‌هزار میلیارد دلار درآمد نفتی را به هدر دادند.

وی افزود: عدم مدیریت درآمدهای نفتی طی سال های گذشته سبب شده امسال با کاهش بودجه نفت دولت و مجلس نگرانی از تامین حداقل زندگی مردم در سال ۹۴ هستند.

بهزادیان تصریح کرد: برخی به بهانه دور زدن تحریم ها حساب های ویژه ای را به نام افرادی باب کردند و خلاف قانون بودجه درآمد بیت المال را به حساب برخی افراد ریختند که قوه قضائیه تاکنون نام دو نفر از آنها یعنی بابک زنجانی و رضا ضراب را اعلام کرده است.

رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت: در مورد واردات کالاهای مورد نیاز بخش صنعت و معدن و نیز کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برخی هزینه گشایش ال سی را تا دو برابر افزایش داده اند و ۲۵۰ درصد هزینه بیشتر را به بدنه اقتصاد تحمیل کردند.

وی خاطر نشان کرد: دلال بازی ها طی سال های گذشته رونق گرفته و بسیاری از کالاها بجای اینکه از ناحیه کمپانی های رسمی وارد کشور شود از کشورهای ثالث وارد شد و در عمل هزار میلیارد دلار ایران که درآمدی بی نظیر در طول تاریخ کشور به شمار می رود در راه های نامناسب مورد استفاده قرار گرفت.

در این نشست همچنین، محمدتقی صالحی، عضو انجمن مدیران صنایع نیز گفت: به نظر می رسد که در حوزه اقتصاد کلان و خرد و نیز مسئولیت های اجتماعی باید تجدیدنظر شود و برخی فعالیت هایی که منجر به شکوفایی اقتصاد می شود را سرلوحه کار قرار دهیم.

صالحی اظهار داشت: چنانچه پارلمان بخش خصوصی یک تشکل قدرتمند باشد می تواند بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی و در الگویی بزرگتر اقتصاد کلان کشور را حل و فصل کند، همانطور که با رایزنی اتاق بازرگانی برخی شرکت هایی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور دچار بدهی های سنگین بانکی و مالیاتی بودند، مورد حمایت قرار گرفته و پرداخت جرایم از سوی آنها متوقف شد؛ چراکه آنها بدهی های خود را به صورت غیرعمد به دست آورده بودند.

همچنین جمشید عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: در اقتصاد کلان اعتقاد داریم که باید به سمت فضای رقابتی شفاف و بدون رانت پیش رویم به نحوی که فعالان اقتصادی بتوانند در یک بازار رقابتی محصولات خود را عرضه کرده و اقتصاد را رونق بخشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران توضیح داد: انتخابات این دوره از اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن بسیار حساس است و امید می رود افرادی شایسته بتوانند کرسی های اتاق بازرگانی را تصاحب کنند تا بتوان در سایه مشاوره ای که به قوای سه گانه می دهند، رونق بخش اقتصاد ایران شوند.