تشکیل صندوق مقابله با ریزگردها/ساخت جاده در جنگل ابر منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: دولت در زمینه مدیریت طوفانهای ناشی از گردو غبار اعتبارات کافی و برنامه فرابخشی تدوین کرده و همه دستگاهها مثل وزارت نیرو، وزارت کشور، بهداشت و درمان وظایفشان مشخص شده است.

وی گفت: باید مقابله صحیح با گردو غبار از سوی وزارت بهداشت آموزش داده شود و همچنین سازمان محیط زیست با هواشناسی نیز ساز و کار مشخصی درپیش گرفته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواهان راه اندازی صندوق منطقه ای مقابله با گرد و غبار شد و گفت: این صندوق باید تشکیل شود زیرا آثار گرد و غبار بر کشور ما جدی است و تبعات زیادی دارد.

ابتکار تصریح کرد: موضوع گرد و غبار نیازمند مواحهه علمی و مدیریت صحیح است و راه حل آنی و کوتاه مدت ندارد و بنظر نمی رسد راه حل های آنی راهکار اصلی برای رفع مشکل باشد.

وی با اشاره به اینکه ستاد اجرایی و ستاد مقابله با گرد و غبار فعالیت دارند، بر لزوم تاسیس صندوق منطقه ای تاکید کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آمایش سرزمین، سیاستهای اصلی برنامه ششم کشور است گفت: دولت این آمایش را با برنامه پایدار در حال تکمیل دارد و مقرر شده سند پشتیبان برنامه ششم باشد.

ابتکار در زمینه مدیریت پسماند گفت: در همه شهرها و روستا باید برنامه مدیریت پسماند به تصویب رسد و این برنامه باید مولفه اقتصادی داشته باشد و اکنون نمونه های موفقی در کشور داریم.

جاده سازی در جنگل ابر منتفی شد

وی با بیان اینکه جاده سازی در جنگل ابر منتفی شد به مصوبه ای در زمینه جنگل ابر و مناطق مختلف طبیعی کشور اشاره کرد و گفت: نسبت به حفاظت از جنگل های طبیعی و هیرکانی برنامه های مشخص داریم و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است و در تلاش هستیم جلوی تخریب و بهره برداری بی رویه را بگیریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره مبادله یوز ایرانی و ببر سیبری گفت: در دولت قبل این مبادله صورت گرفت و مربوط به دولت کنونی نبوده است.

وی با بیان اینکه، درحال حاضر برنامه ای برای مبادله یوز ایرانی و ببر سیبری نداریم اظهار داشت: این موضوع در دست بررسی و مطالعه است و اکنون اقدامی در این رابطه نداریم.

سازمانهای مردم نهاد بهترین رسانه هستند

وی با بیان اینکه شاهد رشد کمی و کیفی سازمانهای مردم نهاد در کشور هستیم گفت: سازمانهای مردم نهاد بهترین رسانه برای برگزاری ارتباط با دانش آموزان هستند و باید از این ظرفیت برای توسعه فعالیتها بهره برد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه قانون جامع پسماند تکلیف بخش های مختلف را مشخص کرده است گفت: سیاستهای اجرایی و مربوط به شهرداریها بر عهده وزارت کشور است و تفاهمنامه ای نیز با استانداران استانهای شمالی نیز منعقد شده است.

وی با تاکید بر تهیه برنامه مدیریت پسماند از سوی شهرداریها و شوراهای شهری و روستایی یادآور شد: پسماند دارای ارزش اقتصادی است و نوع کارهایی که در نقاط مختلف کشور شده نشان می دهد که با یک توجیه اقتصادی د بانسبت به مدیریت پسماند برنامه ریزی کرد.