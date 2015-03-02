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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۴

دامداری در جنوب کرمان باید مورد حمایت قرار گیرد

دامداری در جنوب کرمان باید مورد حمایت قرار گیرد

کرمان – مدیر دامپزشکی جنوب کرمان با اشاره به وجود منطقه جازموریان در جنوب کرمان گفت: این پتانسیل موجب ایجاد منطقه بزرگ دامپروری در منطقه شده است.

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید مدیر حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور از مراکز دامپروری جنوب کرمان که ظهر امروز انجام شد اظهارداشت: جنوب استان کرمان در کنار کشاورزی بزرگترین منطقه دامپروری در جنوب شرق کشور است و وجود منطقه جازموریان در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: باتلاق جازموریان مراتع گسترده ای را در اطراف خود جای داده است و با وجود خشکسالی و کم آبی همچنان جازموریان نقش محوری در تولید دام و تامین علوفه در جنوب کرمان دارد.

وی افزود: احیای این منطقه در زمینه اقتصاد دامپروری در جنوب کرمان ضروری است.

وی در خصوص سلامت دام در منطقه نیز گفت: جنوب کرمان بسیار گسترده است و اجرای طرحهای واکسیناسیون دامی در جنوب کرمان به خصوص دشت جازموریان بسیار ضروری است زیرا این مناطق نزدیک مرزهای شرقی نیز قرار دارند.

وی از جذب نیروهای فارغ التحصیل دامپزشکی در این مناطق در قالب بخش خصوصی خبر داد و گفت: بهترین راه برای پوشش سلامت دامهای نیز استفاده از توان بخش خصوصی است.

وی خشکسالی را معضل دامپروری در جنوب کرمان دانست و خواستار حل مشکل تامین آب در جنوب کرمان شد.

کد مطلب 2510095

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