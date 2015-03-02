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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۳

سمیعی:

بخشی از حق التدریس فرهنگیان استان قزوین پرداخت شد

بخشی از حق التدریس فرهنگیان استان قزوین پرداخت شد

قزوین- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: با مساعدت دولت تدبیر و امید و وزارت آموزش و پرورش بخشی از مطالبات فرهنگیان در قالب حق التدریس پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین مرتضی سمیعی در این باره اظهارداشت: این پرداختی شامل مانده حق التدریس خرداد ماه ۹۳ به میزان ۲۵ درصد و حق التدریس مهر و آبان امسال به طور کامل است.

سمیعی تصریح کرد: ۷۵ درصد حق التدریس خرداد ماه ۹۳ قبلا پرداخت شده بود که در این هفته ۲۵ درصد مانده آن نیز پرداخت شد.

وی گفت: برای پرداخت این بخش از مطالبات فرهنگیان استان اعتباری بالغ بر۱۵ میلیارد و۶۵۰ میلیون ریال نیاز بود که این مبلغ از سوی وزارت آموزش و پرورش تامین و به استان اختصاص داده شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: هرچند هنوز بخش دیگری از مطالبات فرهنگیان استان باقی مانده که امیدواریم با مساعدت و تلاشهای مسئولان تامین اعتبار شده و این مبالغ نیز پرداخت شود.

در استان قزوین ۱۵ هزار و ۸۳۵ فرهنگی و آموزگار فعالیت می کنند.

اخیرا جمعی از فرهنگیان استان در اعتراض به وضعیت معیشتی و پرداخت مطالبات خود تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شده بودند.

کد مطلب 2510096

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