عکس «وطن امروز» از خبرگزاری عربستان بود/ یک پرسش از هیات نظارت

رضا شکیبایی سردبیر روزنامه «وطن امروز» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دادگاهی کردن وطن‌ امروز برای تیتر «بیمار سعودی» و عکس مربوط به آن که درباره بیماری پادشاه جدید عربستان است واقعا جای تاسف دارد.

وی افزود: گزارش تیتر «بیمار سعودی» درباره مجموعه گزارشات رسانه‌های غربی و عربی درباره بیماری پادشاه جدید عربستان است و چیزی جز نقل واقعیات امروز عربستان نیست.

شکیبایی تصریح کرد: هیات نظارت در فقره قبل به خاطر خبر مرگ پادشاه سابق ما را دادگاهی کرد که اتفاقا چند روز بعد از اقدام هیات نظارت علیه تیتر وطن امروز، خبر مرگ ملک‌عبدالله آمد. در این فقره نیز به‌خاطر تیتر بیماری ملک سلمان پادشاه جدید ما را راهی دادگاه می‌کنند. معنای این اقدامات این است که کسی چیزی درباره عربستان ننویسد که به دولت ما بر می‌خورد.

وی افزود: هیات نظارت علاوه بر تیتر، عکس وطن‌امروز را هم مصداق تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت‌ ملی دانسته است، در صورتی که منبع عکس وطن امروز خبرگزاری دولتی عربستان (واس) است. یعنی هیات نظارت بر مطبوعات ایران برای عکسی که خود خبرگزاری عربستان (واس) اخیراً از ملک سلمان منتشر کرده، یک روزنامه ایرانی را دادگاهی می‌کند؛ واقعاً به این تشخیص باید مرحبا گفت.

شکیبایی ادامه داد: گفته‌اند که تیتر «بیمار سعودی» خلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی است، معنای آن این است که هر گزارش و تیتری درباره بیماری پادشاه جدید عربستان در رسانه‌های ایران ممنوع است. شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای ندارد که بشود از آن چنین برداشتی کرد.

سردبیر «وطن امروز» در ادامه گفت: اما سؤالی که در دفعات قبل از هیات نظارت بر مطبوعات پرسیده‌ایم هنوز بی‌جواب مانده است: چرا این هیات نسبت به رسانه‌های اصلاح‌طلبی که روزانه مصوبات مشخصی از شورای عالی امنیت ملی را نقض می‌کنند هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد؟

شکیبایی تأکید کرد: «وطن امروز» در حال طی کردن مراحل بازپرسی برای تیتر «خبر مرگش» است.

وی در پایان افزود: در حالی که رسانه‌های عربستان به طور مداوم در حال توهین علیه مقامات ایرانی هستند و در طول یک سال اخیر شاهد خصمانه‌ترین اقدامات از سوی دولت این کشور علیه ایران از جمله توطئه عظیم نفتی هستیم، برخورد دولت با رسانه‌های ایرانی خلاف عزت ملی است.