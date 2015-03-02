به گزارش خبرنگار مهر، رسول درسخوان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۲۱ عضو شورای شهر با هم تعامل و همکاری خوبی دارند و برابر هستند، افزود: اعضای هیئت رئیسه فقط نقش مدیریت جلسات را دارند.

وی با اشاره به اینکه بسته بودن فضای فرهنگی تبریز باعث عقب ماندگی این شهر شده است، ابراز داشت: باید اهالی رسانه در زمینه فرهنگ بیش از پیش فعالیت کنند و مسئولان نیز برنامه ریزی فرهنگی برای کشور داشته باشند چراکه اگر توسعه فرهنگی نداشته باشیم رسیدن به اقتصاد و سیاست پویا و فعال ناممکن است.

درسخوان سپس با بیان اینکه در دوره سوم شورای شهر تبریز نگاه به شهرسازی و توسعه آن بیشتر و بهتر بود، ادامه داد: دلیل اصلی آن نیز این بود که طرح های تفضیلی مناطق مختلف در آن زمان بی تکلیف بود.

وی همچنین به استقرار صنایع فرا صنعتی و مدرن در تبریز تاکید کرد و گفت: کارخانجات قدیمی در حومه تبریز باید به نقاط دیگر منتقل شوند و به جای آن صنایع مدرن و انفورماتیک و همچنین موسسات مالی در تبریز ایجاد شود.

دبیر شورای شهر تبریز با بیان اینکه پیگیر احداث یادمان شمس تبریزی در تبریز هستیم، اظهار داشت: شمس تبریز مال تبریز است و از برخی مدیران فرهنگی کشور که شهرهای کوچک را در مقابل تبریز قرار می دهند تا این کلانشهر پیشرفت نکند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش تعداد نفرات شورای شهر در توسعه شهری و فرهنگی کارساز است، گفت: تعداد ۲۱ نفر خوب است ولی مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که ما در کشورمان حزب نداریم و باید انتخابات شوراهای شهر بر اساس وجود و فعالیت احزاب برگزار شود.

درسخوان همچنین به ضرورت احیای بافت های تاریخی تبریز تاکید کرد و گفت: باید اصالت تاریخی تبریز را حفظ کنیم.