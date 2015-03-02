به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی دانش اجتماعی مسلمین با همکاری گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، «سلسله نشست های علمی پیرامون مساله ی علم – دین – جامعه» را برگزار می کند.

نشست اول این سلسله نشست ها سه شنبه ۵ اسفندماه ساعت ۱۰:۳۰، با حضور دکتر مهدی گلشنی با موضوع «رابطه علم و دین و امکان علم دینی» برگزارشد.

نشست دوم ، فردا سه شنبه ۱۲اسفندماه ساعت ۱۲:۴۵ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با حضور دکتر آیت اللهی با موضوع «علم دینی از نگاهی دیگر» در دانشکده علوم اجتماعی واقع در بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا برگزار خواهد شد.