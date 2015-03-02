کارگاه آموزشی روابط عمومیهای تبلیغات اسلامی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح نيا مدير روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان مازندران بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه این کارگاه، از برگزاري يک دوره کارگاه آموزش ويژه روابط عمومي شهرهاي مازندران با عنوان خبرنويسي در سالن شهداي اين اداره کل خبر داد و افزود: اين کارگاه آموزشي با هدف شناسايي نقاط ضعف و قوت روابط عمومي هاي ادارات و نمايندگي هاي تبليغات اسلامي شهرهاي مازندران برگزار شد.

وي در ادامه خاطر نشان کرد: در اين کارگاه آموزشي که با هدف تنوع بخشي و رعايت اصول خبرنويسي در حوزه روابط عمومي برگزار گرديده به مسائل و برنامه هاي پيرامون سال 1394هم اشاره خواهد شد که بايد مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرارگيرد.

در ادامه حسن قمي خبرنگار دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در مازندران که در اين کارگاه يک روزه حضور داشت اظهار داشت: خبرگزاري مهر از خبرگزاري هاي پويا و بالنده است که در راستاي اهداف نشر و ترويج فرهنگ ديني در کشور تلاش مي کند.

وي تعامل ايجاد شده بين خبرگزاري مهر و مجموعه روابط عمومي اداره کل تليغات اسلامي مازندران را سيار ارزنده خواند و افزود: در يکي دوسال اخير ارتباط ايجاد شده با روابط عمومي اداره کل و نمايندگي هاي شهرهاي مازندران بسيار اثر بخش بوده و به نحوي بايد اين تعامل در سال جديد يشتر از بيش نمود پيدا کند .

همچنين در ادامه اين کارگاه احمد آقا بابا نتاج مسئول خبرگزاري ايکنا و ايسنا مازندران در خصوص اهميت توجه به اخبار قرآني و فرهنگي و لزوم تلاش در جهت انعکاس آن در خبرگزاري ها مطالبي را بيان کرد.

از دفتر برتر سيمرغ ،‌ بهشهر ،‌بابل ،‌ محمودآباد ،‌ سوادکوه و ساري از سوي روابط عمومي تبليغات اسلامي مازندران با حضور حجت الاسلام عبدالعلي علي تبار رييس اداره تبليغات اسلامي بابل تقدير به عمل آمد.