اختصاص۶۰ میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها و احیای تالابها

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده با تصویب بند (و) تبصره ۱۹ مقرر کردند در اجرای بند (ش) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه معادل ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر اختصاص یابد.

بر اساس مصوبه نمایندگان ۴۰ درصد از این اعتبارات برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت ۴۰ درصد هزینه ای و ۶۰ درصد تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر ماموریت ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن، به منظور پیشگیری و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برسانند.

مجلس همچنین با تصویب جزء ۲ بند (و) تبصره ۱۹، ۶۰۰ میلیارد ریال به منظور پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب ها و دریاچه های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص دادند.

نمایندگان در ادامه با تصویب جزء ۳ این بند، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال برای کمک های فنی و اعتباری با هدف توسعه روش های نوین آبیاری اختصاص دادند؛ در ادامه جزء الحاقی ۱ به این بند از تبصره ۱۹ به تصویب نمایندگان رسید و بر اساس آن ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافت.