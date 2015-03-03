به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست چهارسوق در روز پنج‌شنبه، ۱۴ اسفندماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در پردیس نسبیه دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود.

موضوع این نشست که با هم‌کاری شبکه تعلیم و تربیت انارستان و دانشگاه فرهنگیان برگزار می‌شود بررسی ابعاد گوناگون فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های نوین و ارتباط آن با حوزه تعلیم و تربیت است.

حسین جریان‌پور در این نشست درباره «مربی؛ فضای مجازی و تأدیب» و خدیجه عباسی با موضوع «روستایِ مدرن در تعلیم و تربیت» سخنرانی خواهند کرد.

همچنین جعفر زیاری در این نشست در باب «سیستم جامع مدیریت هوشمند مدرسه» و خسرو داوودی با موضوع «پیش‌برد پروژه دانش‌آموزی در فضای مجازی» به ایراد بحث می‌پردازند.

اردوان مجیدی و محمد آزین نیز از دیگر سخنرانان این نشست خواهند بود که با دو عنوان «هرکس مناسب خود: صدای شکستن یک باور» و «مدرسه امروز، آموزش فردا» به ارائه دیدگاه خود می‌پردازند.

گفتنی است تأکید دبیرخانه چارسوق در برنامه‌ریزی این نشست‌ها بر پذیرش سخنرانی‌هایی است که جنبه کاربردی دارند و نگاه یا روشی نو را در حوزه تعلیم و تربیت برای شرکت‌کنندگان در جلسات به همراه دارند.

هزینه ششمین نشست چارسوق(نشر ایده‌های تعلیم و تربیت) به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال می‌باشد که به منظور سهولت پرداخت در محل نشست دریافت خواهد شد.

در ضمن حضور در این نشست برای مدیران مدارسی که در نشست‌های فنامد دانشگاه صنعتی شریف حضور داشتند و نیز اساتید و دانشجو ـ معلم‌های دانشگاه فرهنگیان رایگان است.

هم‌چنین در حاشیه برگزاری این محفل علمی، نمایشگاهی برای معرفی خدمات تکمیل‌کننده سخنرانی‌ها برگزار می‌شود که در آن محصولات مرتبط با مباحث و موضوعات ارائه‌شده عرضه خواهد شد.

لازم به ذکر است خدمات یا محصولاتی که دارای هزینه هستند برای استفاده مدارس دارای تخفیف ویژه می‌باشد.

علاقه‌مندان به شرکت در این نشست می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۲۱۸۸۸۰۰۶۳۹ و ۰۲۱۸۸۸۰۲۰۹۰ تماس بگیرند.