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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۲

گاز منو کسید کربن جان دو شهروند را در فردیس گرفت

گاز منو کسید کربن جان دو شهروند را در فردیس گرفت

کرج - دو شهروند فردیسی در اثر مسمومیت ناشی از استنشاق گازهای سمی جان خود را از دست دادند و در دام قاتل خاموش گرفتار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شهرداری کرج، این حادثه عصر دیروز در یک واحد مسکونی در خیابان 14 زنبق منطقه رزکان نو در فردیس رخ داد.

دو مرد در این حادثه جان باخته بودند که نیروهای عملیاتی پس از کشف اجساد و اطمینان از قطع علائم حیاتی، این جسدها را در اختیار پزشکی قانونی قرار دادند.

این دو متوفی هر دو 24 سال سن داشتند و عدم رعایت اصول ایمنی در نصب دودکش وسایل گاز سوز علت وقوع این حادثه اعلام شد.

عدم رعایت اصول ایمنی همچنین عدم توجه به هشدارهای ایمنی تاکنون جان بسیاری از شهروندان را گرفته است؛ به طوری که از ابتدای دی ماه سال جاری تا کنون 12 نفر در کرج و فردیس بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داده اند.

کد مطلب 2510121

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