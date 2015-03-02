تمام برنامه های مساجد با محوریت امام جماعت است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام موسی صفی خانی ظهر دوشنبه در گردهمایی مشترک ائمه جماعات و اعضای شورای شهر اقبالیه گفت: جایگاه ائمه جماعات در مسجد بی بدیل است از این رو هیات امنا مساجد تعامل بیش تری با ائمه جماعات داشته باشند.

وی اظهار داشت: در طول تاریخ دشمنان نظام اسلامی با طرح انواع برنامه های ضد اسلامی قصد داشتند تا مسلمین را از مساجد و مراکز دینی جدا کنند ولی ائمه جماعات مساجد و روحانیون باید با برنامه ریزی های فرهنگی، پاسخگوی این برنامه های ضد دینی باشند.

این مسئول ادامه داد: پشتکار فراوان و ارتباط با مردم به خصوص نسل نوجوان و جوان از ویژگی های یک امام جماعت موفق است از این رو ائمه جماعات ما باید با جدیت و توانمندی ارتباط خود را با قشر جوان بیشتر کنند که اگر این مسئله به خوبی صورت گیرد می توان گفت آن امام جماعت مسجد در برنامه ها موفق بوده است.

حجت الاسلام فاطمیان: نماز صبح در مساجد اقبالیه اقامه شود

امام جمعه اقبالیه در ادامه این گردهمایی گفت: تلاش شود در مسجد اقبالیه نیز مانند مساجد قزوین فریضه مهم نماز صبح اقامه شود.

حجت الاسلام سید مرتضی فاطمیان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: دشمنان ۳۷ است که نهایت تلاش خود را برای فاصله انداختن میان مردم و روحانیت به کارگرفته اند اما خوشبختانه به برکت خون شهدا نتوانسته اند به اهداف شوم خود برسند.

وی افزود: بر همین اساس ائمه جماعات و روحانیون باید زمینه ارتباط خود را با نسل نوجوان و جوان در مساجد فراهم آورد که اگر این مسئله به خوبی محقق شود برنامه های تخریبی فرهنگی دشمنان ناکام خواهد ماند.

در ادامه این گردهمایی شهسواری رئیس شورای اسلامی شهر اقبالیه گفت: شورای شهر از همکاری با ائمه جماعات استقبال می کند بر همین اساس باید با همفکری، همدلی و همکاری که اعضای شورای اسلامی با ائمه جماعات دارند در مسیر حل مشکلات گام برداشت.

وی ادامه داد: تعامل و همکاری اعضای شورای شهر اقبالیه با ائمه جماعات بسیار موثر بوده و تلاش کنیم این همکاری ها بیشتر تداوم یابد.