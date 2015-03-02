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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۵

جلسات هیات‎الرضا(ع) از سر گرفته شد

جلسات هیات‎الرضا(ع) از سر گرفته شد

برگزاري جلسات هيئت الرضا(ع) محفل بسيجيان و رهروان شهدا از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پيرو مصوبه آخرين جلسه هيئت امناء حسينيه امام موسي ابن جعفر(ع) كه منجر به برطرف شدن برخي مشكلات كه مانع برگزاري جلسات هيئت الرضا (ع) بود شده است ، به اطلاع مي رساند برگزاري جلسات هيئت الرضا(ع) به زودي در محل حسينيه امام موسي ابن جعفر (ع) از سر گرفته خواهد شد.

هيئت الرضا(ع) مراسم خود را همزمان با ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها در روز هاي سه شنبه دوازدهم و چهارشنبه سيزدهم اسفند ماه از ساعت ٢٠ در حسينيه امام موسي ابن جعفر (ع) واقع در ميدان خراسان و با سخنرانی حاج عبدالرضا هلالی برگزار خواهد كرد

کد مطلب 2510125

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