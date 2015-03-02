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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۵۸

دقایقی پیش؛

جلسه علنی نوبت عصر مجلس پایان یافت

جلسه علنی نوبت عصر مجلس پایان یافت

جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی با بررسی بخش های دیگری از بندهای هزینه ای لایحه بودجه سال آینده پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس دقایقی پیش پایان یافت؛ بر اساس اعلام محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، نشست بعدی خانه ملت برای ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۴ ساعت ۸ صبح فردا سه شنبه ۱۲ اسفند برگزار می شود.

مهمترین موضوع مورد بررسی در جلسه صبح فردا، تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آینده خواهد بود که به موضوع درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و شیوه هزینه کرد آن در سال آینده اختصاص دارد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز به بررسی بخش های دیگری از بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور پرداختند و بخشی از آنها را به تصویب رساندند.

 

کد مطلب 2510126

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