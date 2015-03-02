ورود نیروهای امنیتی و مردمی به منطقه القادسیه در شمال تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای امنیتی و مردمی وارد منطقه القادسیه در شمال تکریت پس از درگیری با تروریستهای داعش شدند.

این منابع بیان کردند: نیروهای مردمی خاکریزی میان مناطق بنات الحسن و پل الرصاصی در جلام سامراء گشوده اند.

از سوی دیگر نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق از عملیات لبیک یا رسوال الله برای آزادی استان صلاح الدین از لوث داعش تمجید کرد و افزود: جنگ ما با تروریسمی است که قصد درگیر کردن کشور در کشمکش را دارد.

وی خواستار درهم کوبیدن تروریسم و عدم سازش با آنها شد.