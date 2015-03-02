  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۳۲

ورود نیروهای امنیتی و مردمی به منطقه القادسیه در شمال تکریت

ورود نیروهای امنیتی و مردمی به منطقه القادسیه در شمال تکریت

منابع عراقی از ورود نیروهای امنیتی و مردمی به منطقه القادسیه در شمال تکریت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای امنیتی و مردمی وارد منطقه القادسیه در شمال تکریت پس از درگیری با تروریستهای داعش شدند.

این منابع بیان کردند: نیروهای مردمی خاکریزی میان مناطق بنات الحسن و پل الرصاصی در جلام سامراء گشوده اند.

از سوی دیگر نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق از عملیات لبیک یا رسوال الله برای آزادی استان صلاح الدین از لوث داعش تمجید کرد و افزود: جنگ ما با تروریسمی است که قصد درگیر کردن کشور در کشمکش را دارد.

وی خواستار درهم کوبیدن تروریسم و عدم سازش با آنها شد.

کد مطلب 2510129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها