به گزارش خبرنگار مهر، حسن شرفی بعد از ظهر دوشنبه در شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیرجند اظهارکرد: در حال حاضر سازمان بهزیستی در دو حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد فعالیت می کند.

وی با اشاره به فعالیت تیم های اجتماع محور بهزیستی در زمینه آموزش در محلات شهری و روستایی، تصریح کرد: هم اکنون تعداد هشت تیم در محلات شهری شهرستان بیرجند فعالیت می‌کنند که این تیم ها در سه ماه پایانی سال جاری ۱۲ کارگاه آموزشی مرتبط با مواد مخدر را برگزار کرده‌اند.

مدیر بهزیستی بیرجند اضافه کرد: همچنین در حال حاضر شش تیم اجتماع محور در محلات روستایی شهرستان فعال هستند که در سه ماه پایانی امسال شش کارگاه آموزشی برگزار کرده‌اند.

شرفی، برگزاری ۲۰ کارگاه آموزشی در ۱۴ مهد کودک بیرجند و شش کارگاه در محیط های کار این شهرستان را از اقدامات دیگر بهزیستی در زمینه پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد.

وی از فعالیت ۱۵ مرکز ترک اعتیاد زیر نظر بهزیستی در شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: از این تعداد هشت مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد سرپایی هستند.

مدیر بهزیستی بیرجند با اشاره به پذیرش ۱۳۳ نفر در مراکز ترک اعتیاد میان مدت این شهرستان، گفت: در این مراکز به افراد نیازمند که توان پرداخت هزینه های درمان را ندارند ۲۵۰ هزار تومان یاری برگ تعلق می گیرد.

شرفی با بیان اینکه در مراکز اجتماع مدار و tc نیز ۸۰ درصد هزینه ها توسط بهزیستی پرداخت می شود، اضافه کرد: هزینه درمان افراد در این مراکز ماهیانه ۸۵۰ هزار تومان بوده که ۶۸۰ هزار تومان آن توسط بهزیستی پرداخت می شود.

وی یادآور شد: همچنین در حال حاضر یک مرکز شبانه برای نگهداری معتادان بی سرپناه در بیرجند وجود دارد که به طور میانگین هرشب ۱۴ نفر در این مرکز پذیرش می شوند.

مدیر بهزیستی بیرجند با بیان اینکه این سازمان در زمینه اشتغال به افرادی که یک سال از درمان آنها گذشته کمک می کند، بیان کرد: طی سه ماه پایانی امسال تعداد چهار پرونده در بهزیستی تشکیل که به این افراد تسهیلاتی با نرخ سود چهار درصد پرداخت شده است.

شرفی ادامه داد: همچننین در این مدت سه نفر از بهبود یافتگان که فاقد مهارت های مورد نیاز برای اشتغال بودند به مراکز فنی و حرفه ای معرفی شده‌اند.

وی در ارتباط با درمان کودکان معتاد زیر ۱۸ سال نیز گفت: به دلیل اینکه سازمان بهزیستی مجوز مراکز درمان ترک اعتیاد برای این کودکان را نمی دهد، هیچ مرکز ترک اعتیادی برای درمان این کودکان در استان وجود ندارد.

مدیر بهزیستی بیرجند با اشاره به اینکه این موضع از حدود یک سال پیش در شورای مبارزه با مواد مخدر مطرح و از سوی اعضا پیگیری شده است، بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده در حال حاضر این کودکان در بیمارستان امام رضا (علیه السلام) پذیرش و بعد از درمان به مراکز نگهداری کودکان بهزیستی تحویل داده می شوند.

شرفی با تأکید بر اینکه ظرفیت این مراکز محدود بوده و توان پاسخگویی به حجم کودکان ارجاع داده به آن را ندارد، یادآور شد: باید در این شورا برنامه ریزی انجام تا این کودکان بعد از درمان به خانواده های خود بازگشته و خانواده ها در این امر وارد شوند.