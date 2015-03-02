صدای دستگاههای ضعیف شنیده نمی شود/ اتاق فکر صدای استان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین آشنا ظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه اتاق فکر خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: مشروعیت یکی از منابع اقتدار دولت محسوب می شود و در کشور ما منبع مشروعیت انتخاب مردم و نصب رهبری است.

وی منبع دوم توانمندی دولت ها را کارآمدی عنوان کرد و گفت: در کشورهای منطقه که بیداری اسلامی اتفاق افتاد به خاطر ضعف کارآمدی دولت ها به سادگی سقوط کردند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور گفت: هر تصمیمی که در سطح ملی و منطقه ای گرفته می شود حتما منافعی را جابجا می کند و هیچ تصمیم باارزشی نیست که به واسطه آن جابجایی منفعت اتفاق نیفتد.

ضعف و قدرت دستگاه ها در تصمیم گیری ها تاثیر دارد

وی ادامه داد: در جریان تصمیم گیری همه تلاش می کنند بیشترین منافع خود را در آن تصمیم در نظر بگیرند و اگر در جلسات شورای اداری حضور داشته باشید متوجه می شوید که هر کدام از دستگاه ها و سازمان ها مجموعه ای از اولویت ها و طراحی ها را در نظر می گیرند که متناسب با منافع سازمان مربوطه است.

آشنا با بیان این که ضعف و قوت دستگاه ها در تصمیم گیری ها تأثیر می گذارد گفت: در این شکل تصمیم گیری ضعفا ضعیف تر می شوند و اقویا قوی تر و اتاق فکر می تواند جایی باشد که این شکاف ایجاد شده را پر کند و صدایی را که شنیده نمی شود به گوش مسئولان در تهران برساند.

تلاشی برای دانشگاه سیاست گذار نداشتیم

وی با بیان این که برای تجدید نظر در ساز و کار تصمیم گیری کشور باید در نظام دانشی بازنگری صورت گیرد گفت: ما تلاش کردیم که دانشگاه کارآفرین داشته باشیم که محصول آن تحصیل کرده بیکار بود و حتی نتیجه ایجاد دانشگاه پژوهش محور صرفا تعداد بالای مقالات آی اس آی بوده است اما هیچ تلاشی برای دانشگاه سیاست گذار یا دانشگاهی که پژوهش سیاستمدارانه انجام دهد صورت نداده ایم.

وی افزود: سخن من امروز در دانشگاه فردوسی این است که دانشگاه باید سیاستی شود نه سیاسی و دانشگاه سیاستی یعنی دانشگاهی که می تواند اولویت های منطقه خود را و اگر توانمندتر باشد اولویت های منطقه را مطرح کند.

آشنا تأکید کرد: دانشگاه سیاست پژوه، دانشگاهی است که می تواند عملکرد دولت ها را ورای ادعای دولت نقد و بررسی کند.

وی با بیان این که دانشگاه توانمند دانشگاهی است که در مقابل قدرت حاکم نمی ایستد اما قدرت حاکم به احترام او می ایستد گفت: دولتی مدعی سازندگی در کشور بود اما کسی از دولتمردان آن زمان نپرسید که چه ساختید و همچنین دولتی ادعای اصلاح طلبی کرد و دولت دیگر ادعای عدالت محوری می کرد و هیچ کس اقدامات آن ها را به چالش نکشید.

آشنا به لزوم تغییر دانش در رساله های دکترا و کارشناسی ارشد و تحقیقات و پژوهش های استادان اشاره کرد و گفت: تحقیقات دانشگاهی باید معطوف به مسائل واقعی کشور شود و با نگاه مسئله شناسانه به جستجوی راه حل ها و نقد عملکردها بپردازد.

دلایل لغو کنسرت دانشگاه مشهد بررسی شود

وی با اشاره به لغو مجوز برگزاری کنسرت چند روز گذشته دانشگاه فردوسی گفت: این واقعه باید مسئله پژوهی شود.

آشنا ادامه داد: امام جمعه مشهد در سخنرانی خود در نماز جمعه مبنای مخالفت خود را با این مراسم اعلام کرد که در بررسی صحبت های امام جمعه جنبه های سیاسی و فقهی و فرهنگی و روایی و حقوقی مطرح شده بود.

وی تأکیدکرد: هر اتفاقی که برپایه قدرت رخ می دهد قابلیت بررسی در دانشگاه را دارد .

بینش بین دانشگاه و دولت باید تغییر کند

وی با بیان این که دانشگاه نباید خالی از سیاستگذاری باشد گفت: بینشی که بر رابطه دانشگاه و دولت حاکم است باید تغییر کند.

آشنا ادامه داد: تا وقتی که استاد دانشگاه خود را یک کارمند حقوق بگیر می بیند و ازحد گروه فراتر نمی رود از یک معلم مدرسه بیشتر نیست و مسئولیت اجتماعی استاد محدود به وظایف آموزشی خواهد شد.

وی بروز انقلاب اسلامی را در نتیجه تحول بینش در دانشگاه دانست و گفت: در آن زمان دانشگاه نسبت به جامعه احساس مسئولیت شدید کرد و همراه حوزه به میدان آمد و موجب تغییر جامعه شد.

آشنا جامعه دانشگاهی را جزء دهک برتر فکری جامعه معرفی کرد و گفت: اگر مدارک عادلانه توزیع شده باشد و گزینش استاد عادلانه صورت گرفته باشد و نظام ارتقاء عادلانه عمل کرده باشد کسانی که در دانشگاه به عنوان استاد حضور دارند جزء دهک برتر فکری هستند و باید جامعه را راهبری کنند.

وی به لزوم آموختن روش های جدید تحقیق و توجه به سیاستگذاری در دانشگاه اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم رویکرد دانشی و بینشی را تغییر دهیم به آموختن روش های جدید تحقیق و پژوهش نیازمند هستیم.

وی به اهمیت بُرش دانشگاه در تصمیمات جامعه اشاره کرد و گفت: وزارت علوم این برش و این امکان را ایجاد می کند که صدای شهرستان در تهران شنیده شود امیدوارم دست یاری که از طرف تهران دراز شده پس زده نشود.

آشنا با بیان این که ایده اتاق فکر استان پیوند دهنده مرکز استراتژیک ریاست جمهوری با معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم است گفت: وقتی قرار است صدای استان به تهران برسد حتما موانعی بر سر راه وجود دارد که غلبه بر آن موانع به عهده مدیران اتاق فکر و دانشگاهیان حامی و مسئولان عاقل استان است.