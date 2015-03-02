به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی ردیف‌های هزینه‌ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بخش درآمدی بندی، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی را موظف کرده بودند علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات دریافت و به حساب خزانه واریز کند.

در بخش هزینه ای نیز مقرر شد درآمد حاصل از اجرای این بند به شرح زیر هزینه گردد:

۱- ۳۵ درصد به جمعیت هلال احمر(۲۰ درصد جهت تامین، تولید و هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی، ۱۵ درصد جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)

۲- ۲۰ درصد به کمیته امداد جهت توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش

۳- ۲۰ درصد به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تامین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش

۴- ۵ درصد جهت تحت پوشش قراردادن ۵۰ درصد حق بیمه تامین اجتماعی بسیجیان معسر

۵- ۵ درصد به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقاء پوشش تعهدات خدمات دندان‌پزشکی و خودمراقبتی کودکان و نوجوانان زیر ۱۴ سال

۶- ۵ درصد به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۷- ۵ درصد به سازمان پزشکی قانونی

۸- ۵ درصد به سازمان انتقال خون بابت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی