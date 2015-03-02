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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۰۶

وزیر علوم در پاسخ به مهر:

بیش از ۳۰ سرپرست دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدند

بیش از ۳۰ سرپرست دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بیش از ۳۰ اسم برای تأیید ریاست دانشگاهها به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده است و یکی از دستور جلسات این هفته شورا بررسی این افراد است.

محمد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی در خصوص جلسه روز سه شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکه آیا بررسی صلاحیت اسامی معرفی شده برای تصدی ریاست دانشگاهها در دستور کار است یا خیر گفت: یکی از دستور جلسات روز سه شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی صلاحیت افرادی است که برای تصدی ریاست دانشگاهها به این شورا معرفی شده اند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اسم نیلی احمد آبادی سرپرست فعلی دانشگاه تهران در جلسه فردای شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می شودیا خیر گفت: موضوع ریاست ایشان هم بررسی می شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تعداد اسامی معرفی شده به این شورا گفت: بیش از ۳۰ اسم به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعیین ریاست دانشگاهها معرفی شده است.      

کد مطلب 2510141

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