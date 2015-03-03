به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنگره صنعت حفاری ایران با هدف تهيه نقشه راه صنعت حفاري و با حمايت وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب توسط انجمن دانش آموختگان و دانشجویان مهندسی نفت در روزهای 12 و 13 اسفند ماه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود.

عزت الله کاظم زاده - رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه و دبیر کمیته علمی دومین کنگره صنعت حفاری ایران در این باره گفت: با توجه به پرمخاطره بودن اجراي فناوری‏های نو در صنعت حفاری، به سطح تعاملات بسيار بالا بين پژوهشگران، بخش خصوصي و دولتی نیاز است. به این دلیل، تلاش برای ایجاد فضای مناسب برای بحث و تبادل نظر متخصصان و اندیشمندان این حوزه، یافتن راهکارهای علمی و عملی برای رفع مشکلات موجود، معرفی و بومی ‏سازی فناوری‏های نوین از اهداف اين كنگره به شمار مي روند. در همین حال مي توان از ديگر اهداف اين كنگره به شناسایی و اولویت‏ بندی مشکلات در حوزه‏ های پر اهميت و مستندسازی تجارب مفید مدیران و متخصصان عملیاتی و بهره ‏مندی از این تجارت ارزشمند اشاره كرد.

دبیر کمیته علمی دومین کنگره صنعت حفاری ایران ادامه داد: پس از فراخوان کنگره به دانشگاه‏ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و شرکت‏های مرتبط با حوزه حفاری کشور، 287 مقاله به دبيرخانه ارسال شده كه 57 درصد آنها از بخش صنعت نفت و 43 درصد از دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي است.

وی با بیان اینکه رویکرد کمیته علمی به گونه‏ ای است که از تمام پتانسیل‏های صنعت حفاری کشور، اعم از دانشگاه‏ها، موسسات پژوهشی و پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت‏های دولتی و خصوصی استفاده شود، ادامه داد: تیم مجرب داوری نيز از 200 نفر از اندیشمندان و صاحب‏نظران صنعت حفاری تشكيل شده است؛ همچنين 20 مقاله پذيرفته شده به صورت سخنراني ارائه خواهد شد و 140 مقاله نیز به ‏عنوان مقالات پوستری در اين كنگره پذيرفته شده و در دو سالن ديگر اين كنگره، پنلهای تخصصی که کارگروه‏های تخصصی کمیته علمی آنها را برنامه ‏ریزی کرده است برگزار خواهد شد.

کاظم زاده با اشاره به اینکه کارگروه‏های تخصصی در دو بخش فني و مهندسي و اقتصاد و مديريت تشکیل شد و 80 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد صنعت حفاری در آن حضور دارند اضافه کرد: نتایج اقدامات کارگروه‏ها در قالب 11 پانل فنی و مهندسی و 2 پانل مديریت و اقتصاد در دو سالن و به صورت هم‏زمان ارائه خواهند شد و یک سخنران کلیدی در هر پنل خواهيم داشت.

وی افزود: عناوین نهایی این کنفرانس شامل مهــــندسی و عملیات حفاری، کنترل فوران چاه‏های نفت،خدمـات فنی حفاری.مشکـــلات حفاری، سیالات حفاری، حفاری فروتعادلی UBD/MPD، تعمیر و تکمیل چاه، زمیـن‏شناسی و اکتشاف در حفاری، مهندسی مخازن در عملیات حفاری،HSE و مدیریت پسماند و حفاری در آب‏های عمیق. در بخش مدیریت و اقتصاد نیز دو کارگروه با موضوعات مدیریت یک‏پارچه صنعت حفاری و مدیریت کلان و استراتژیک صنعت حفاری می شود.

رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به سرفصلهای این کنفرانس تصریح کرد: سرفصل‏های پانل مدیریت یک‏پارچه صنعت حفاری شامل چالش‏های شرکت‏های حفاری، یک‏پارچگی حفاری و خدمات جنبی، سرمایه ‏گذاری در صنعت حفاری و تقسیم عادلانه بازار بین شرکت‏های فعال هستند و در پانل مدیریت کلان و راهبردي، بیش‏تر به بررسي چشم ‏انداز آینده صنعت نفت و بازار و تامین مالی در صنعت حفاری و خدمات حفاری در شرایط فعلی و بعد از تحریم متمرکز می ‏شود.

وی گفت: با توجه به فشرده بودن برنامه کنگره فقط یک کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت یکپارچه پروژه های حفاری در روز دوم برگزار خواهد شد؛ همچنین یک گروه از مدیران و کارشناسان شرکت سوكار (SOCAR) جمهوری آذربایجان در کنگره حضور داشته و همچنین با توجه به توانمندی‌های این شرکت در خصوص فناوري‌هاي نانو سخنرانی توسط نماينده این شرکت با اين موضوع در حفاری چا‌ه‌های نفت و گاز ارائه خواهد شد.