به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنگره صنعت حفاری ایران با هدف تهيه نقشه راه صنعت حفاري و با حمايت وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توسط انجمن دانش آموختگان و دانشجویان مهندسی نفت در روزهای 12 و 13 اسفند ماه در مركز همايشهاي بينالمللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود.
عزت الله کاظم زاده - رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه و دبیر کمیته علمی دومین کنگره صنعت حفاری ایران در این باره گفت: با توجه به پرمخاطره بودن اجراي فناوریهای نو در صنعت حفاری، به سطح تعاملات بسيار بالا بين پژوهشگران، بخش خصوصي و دولتی نیاز است. به این دلیل، تلاش برای ایجاد فضای مناسب برای بحث و تبادل نظر متخصصان و اندیشمندان این حوزه، یافتن راهکارهای علمی و عملی برای رفع مشکلات موجود، معرفی و بومی سازی فناوریهای نوین از اهداف اين كنگره به شمار مي روند. در همین حال مي توان از ديگر اهداف اين كنگره به شناسایی و اولویت بندی مشکلات در حوزه های پر اهميت و مستندسازی تجارب مفید مدیران و متخصصان عملیاتی و بهره مندی از این تجارت ارزشمند اشاره كرد.
دبیر کمیته علمی دومین کنگره صنعت حفاری ایران ادامه داد: پس از فراخوان کنگره به دانشگاهها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و شرکتهای مرتبط با حوزه حفاری کشور، 287 مقاله به دبيرخانه ارسال شده كه 57 درصد آنها از بخش صنعت نفت و 43 درصد از دانشگاهها و مراكز پژوهشي است.
وی با بیان اینکه رویکرد کمیته علمی به گونه ای است که از تمام پتانسیلهای صنعت حفاری کشور، اعم از دانشگاهها، موسسات پژوهشی و پژوهشگاه صنعت نفت و شرکتهای دولتی و خصوصی استفاده شود، ادامه داد: تیم مجرب داوری نيز از 200 نفر از اندیشمندان و صاحبنظران صنعت حفاری تشكيل شده است؛ همچنين 20 مقاله پذيرفته شده به صورت سخنراني ارائه خواهد شد و 140 مقاله نیز به عنوان مقالات پوستری در اين كنگره پذيرفته شده و در دو سالن ديگر اين كنگره، پنلهای تخصصی که کارگروههای تخصصی کمیته علمی آنها را برنامه ریزی کرده است برگزار خواهد شد.
کاظم زاده با اشاره به اینکه کارگروههای تخصصی در دو بخش فني و مهندسي و اقتصاد و مديريت تشکیل شد و 80 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد صنعت حفاری در آن حضور دارند اضافه کرد: نتایج اقدامات کارگروهها در قالب 11 پانل فنی و مهندسی و 2 پانل مديریت و اقتصاد در دو سالن و به صورت همزمان ارائه خواهند شد و یک سخنران کلیدی در هر پنل خواهيم داشت.
وی افزود: عناوین نهایی این کنفرانس شامل مهــــندسی و عملیات حفاری، کنترل فوران چاههای نفت،خدمـات فنی حفاری.مشکـــلات حفاری، سیالات حفاری، حفاری فروتعادلی UBD/MPD، تعمیر و تکمیل چاه، زمیـنشناسی و اکتشاف در حفاری، مهندسی مخازن در عملیات حفاری،HSE و مدیریت پسماند و حفاری در آبهای عمیق. در بخش مدیریت و اقتصاد نیز دو کارگروه با موضوعات مدیریت یکپارچه صنعت حفاری و مدیریت کلان و استراتژیک صنعت حفاری می شود.
رئیس پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به سرفصلهای این کنفرانس تصریح کرد: سرفصلهای پانل مدیریت یکپارچه صنعت حفاری شامل چالشهای شرکتهای حفاری، یکپارچگی حفاری و خدمات جنبی، سرمایه گذاری در صنعت حفاری و تقسیم عادلانه بازار بین شرکتهای فعال هستند و در پانل مدیریت کلان و راهبردي، بیشتر به بررسي چشم انداز آینده صنعت نفت و بازار و تامین مالی در صنعت حفاری و خدمات حفاری در شرایط فعلی و بعد از تحریم متمرکز می شود.
وی گفت: با توجه به فشرده بودن برنامه کنگره فقط یک کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت یکپارچه پروژه های حفاری در روز دوم برگزار خواهد شد؛ همچنین یک گروه از مدیران و کارشناسان شرکت سوكار (SOCAR) جمهوری آذربایجان در کنگره حضور داشته و همچنین با توجه به توانمندیهای این شرکت در خصوص فناوريهاي نانو سخنرانی توسط نماينده این شرکت با اين موضوع در حفاری چاههای نفت و گاز ارائه خواهد شد.
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