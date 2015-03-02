افزایش نرخ بهای حمل و نقل عمومی مشهد قطعی نیست‌

به گزارش خبرنگار مهر، محسن انتظاری هروی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در حال حاضر افزایش نرخ بهای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در كمیسیون حمل و نقل و كمیسیون تلفیق در حال بررسی است.

وی افزود: سیاست شورای اسلامی شهر مشهد ایجاد راهکارهایی برای پرداخت هزینه ‌های کمتر از نرخ تورم در کشور و دنبال تامین منابعی است که با استفاده از آنها و نیز در راستای خدمات‌ رسانی به شهروندان از میزان باری که بر دوش آنها است كاسته شود.

رئیس شورای شهر مشهد در ارتباط با قیمت ‌ها ی پیشنهادی بها ی خدمات وسایل حمل و نقل عمومی در سال آینده اذعان كرد: بر اساس بررسی ‌های اولیه كه در کمیسیون حمل و نقل و کمیسیون تلفیق انجام شد پیشنهاد افزایش ۱۰۰ تومانی برای بهای خدمات قطار شهری، ۱۵۰ تومانی برای اتوبوس دولتی و ۱۰۰ تومان برای اتوبوس خصوصی مطرح شده است.

وی ادامه داد:‌ چنانچه بخواهد بهای خدمات وسایل حمل و نقل عمومی در مشهد افزایش پیدا كند از ابتدای سال آینده ابلاغ و اجرا خواهد شد.

انتظاری هروی اضافه كرد: طبق ماده ۱۷۴ قانون برنامه توسعه در زمان انجام هر پروژه‌ای باید اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شود که این مهم نیز باید در بحث افزایش بهای خدمات وسایل حمل و نقل عمومی در شهر مشهد مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت منابع مالی به عنوان یكی از وظایف شورا تاكید كرد: شورای اسلامی شهر مشهد به دنبال تامین منابع مالی در این خصوص می باشد تا در صورت افزایش بهای خدمات وسایل حمل و نقل عمومی با مشکل رو به رو نشود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بیان كرد: در حال حاضر شورا نیازمند ۶۰ میلیارد بودجه در بخش حمل و نقل عمومی است كه امیدواریم با همكاری دولت و تحقق برخی وعده هایی كه از سوی مدیران شهری شده است این اعتبار تامین شود.

وی گفت: متاسفانه اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی که استاندار خراسان رضوی در این زمینه ما ‌به ‌التفاوت هزینه بلیط اتوبوس وعده داده بود هنوز محقق نشده است