ساماندهی دانشگاه تهران بهترین پشتیبانی دولت از این دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در مراسم هشتادمین سال تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران، با بیان اینکه بنده در سال ۱۳۴۷ وارد دانشگاه تهران شدم، عنوان کرد: هشتاد سال پیش سال ۱۳۱۳ هجری شمسی با تصویب قانون دانشگاه تهران اولین مرکز جامع کشور بنیان گذاری شد و اکنون این دانشگاه به دلیل سابقه خدمت و جامعیت رشته ها به عنوان نماد کشور نام گرفته است.

وی افزود: سابقه دانشگاه در ایران به ۱۷۰۰ سال پیش باز می گردد که توسط امیرکبیر با تاسیس مدرسه دارالفنون آغاز شد.

وزیر علوم با اشاره به اینکه در همان سالها دانشگاهها به بستر اصلی ارتباط تبدیل شدند، افزود: از آغاز فعالیت های دانشگاهی تاکنون شخصیت های صاحب نامی همچون جلال الدین همایی، مهدی آذر، محمد قریب، بدیع الزمان فروزان فر، علی اکبر دهخدا، مصطفی چمران، شهید مفتح، شهید مطهری، شهید علیمحمدی و محمد مصدق و امیر ناصر کاتوزیان و دهها نفر دیگر در این دانشگاه به تحصیل پرداختند و در عرصه های مختلف فکری اهتمام جدی ورزیدند، همچنین اینها وسیله جنبان حرکت های اجتماعی، اقتصادی، اجرایی و... کشور بودند.

وی اظهار داشت: دانشگاه تهران به دلیل پیشینه و قدمت استادان شایسته، امکانات آموزشی و فعالیت های گسترده متعدد و جامعیت رشته ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است به گونه ای که از سایر موسسات آموزشی متمایز و نماد دانشگاه در ایران شده است.

وزیر علوم اظهار داشت: بی شک سیاست های نظام در عرصه علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، اسناد بالادستی و برنامه های دولت تدبیر و امید و تولید علم هدفمند است که سطح انتظارات و توقعات از دانشگاههای کشور از جمله برترین دانشگاهها (دانشگاه تهران) را بالا برده تا مشکلات کشور در عرصه های مختلف را برطرف کنند.

فرهادی ضمن تبریک این روز و آرزوی موفقیت برای دانشگاه تهران افزود: امیدواریم برگزاری این برنامه ها بهانه درخوری برای طرح ساماندهی دانشگاه تهران باشد که اجرای طرح ساماندهی دانشگاه تهران می تواند بهترین پشتیبانی دولت از دانشگاه تهران به شمار رود.