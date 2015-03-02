شناسایی نقاط حادثه خیز استان همدان به کاهش آمارتصادفات کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا عراقی بعدازظهر دوشنبه در شورای هماهنگی ترافیک استان همدان با اشاره به اهمیت موضوع ترافیک در کشور، اظهار داشت: طرح های اجرایی در حوزه کنترل ترافیک استان همدان قبل از آغاز فعالیت نیاز به بررسی همه جانبه از سوی مشاورین این امر دارد.

وی با بیان اینکه در سال آینده کارگروه های مختلفی در حوزه های مختلف که مرتبط با موضوع ترافیک است، تشکیل خواهد شد، افزود: اعتبارات ماده ۲۳ در حوزه حمل و نقل و ترافیک چندین برابر افزایش یافته است.

معاون عمرانی استاندار همدان با اشاره به ابلاغ توصیه ها و دستورالعمل ها در خصوص کنترل موضوع ترافیک در ایام نوروز به فرمانداری ها، پلیس راه و دیگر ارگان های مرتبط، گفت: ایام نوروز فرصتی برای نشان دادن قابلیت ها و پتانسیل های استان است.

عراقی با اشاره به سیاست های مدنظر دولت در خصوص کاهش نقاط حادثه خیز در استان، بیان داشت: به رغم مشکلات موجود، بخش قابل توجهی از اعتبارات در کاهش تصادفات و تلفات رانندگی استان هزینه خواهد شد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان نیز با اعلام آماری از فوتی های تصادفات رانندگی در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با سال ۹۲، گفت: امسال ۴۶۴ نفر در تصادفات کشته شده اند که ۳۳۴ نفر در تصادفات برون شهری، ۹ نفر در تصادفات درون شهری، ۱۶ نفر در مسیرهای خاکی و روستایی و ۵۵ نفر در سایر موارد فوت کرده اند.

علی احسان صالح با اعلام اینکه آمار کلی نشان حاکی از دو درصد افزایش فوتی ها نسبت به سال گذشته است، افزود: در آمار جزئی امسال نسبت به سال ۹۲ در تصادفات برون شهری ۱۲ درصد افزایش، تصادفات درون شهری ۲۰ درصد کاهش و تصادفات در مسیرهای خاکی ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی تعداد کلی مجروحین در سوانح رانندگی سال ۹۳ را شش هزار و ۵۱۵ نفر اعلام کرد و گفت: تعداد مجروحین نیز نسبت به سال گذشته دو درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راه استان همدان نیز با بیان اینکه در ایام نوروز سال ۹۳ با کاهش ۲۴ درصدی تصادفات و نیز کاهش ۳۱ درصدی تعداد متوفیان نسبت به مورد مشابه سال ۹۲ روبرو بودیم، اظهار داشت: پلیس راه استان اقدامات فرهنگی مناسبی با سایر ارگان ها در راستای ادامه روند کاهشی تصادفات در ایام نوروز داشته است.

مهدی شاکری با افزودن این مطلب که اعزام تیم های گشتی براساس جغرافیای حوادث سال های گذشته صورت خواهد گرفت، گفت: ۴۲ درصد از تصادفات فوتی ایام نوروز ۹۳ به دلیل واژگونی خودرو بوده است.

وی با بیان اینکه هیچ ابزاری برای کنترل وسایل نقلیه ای که راننده آن دچار خستگی است وجود ندارد، ادامه داد: با برپایی ایستگاه های صلواتی در مسیر برای کاهش خستگی رانندگان و نیز توزیع بروشورهایی در خصوص نقاط حادثه خیز استان می توان این آمار را کاهش داد.

لازم به ذکر است در این شورا نیاز به نرده گذاری نقاط حادثه خیز شهر همدان از جمله بلوار ارتش و بلوار یادگار امام و نیاز به نصب دوربین کنترل سرعت در محور گنج نامه مطرح و همچنین سه کریدور تعیین شده خطوط BRT در شهرستان همدان در مسیرهای میدان بیمه به فرهنگیان، میدان قائم به میدان امام حسین و میدان صدا و سیما به رسالت اعلام شد.