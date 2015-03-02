بارش در نیمه شمالی تا پایان هفته/ توفان در آبهای جنوب

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی با عبور امواج تراز میانی از روی کشور، امروز بارش های پراکنده در شمال غرب، سواحل شمالی، ارتفاعات البرز، ارتفاعات زاگرس مرکزی و فردا علاوه بر این مناطق در شمال شرق و بخش هایی از شرق کشور رخ می دهد.

به گفته وی، در روز های چهارشنبه و پنج شنبه با تقویت جریانات ناپایدار، بارش برف و باران در استان های واقع در نیمه شمالی پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: در طی این مدت وزش باد شدید و گرد و خاک در جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب کرما و هرمزگان رخ می دهد.

وظیفه تصریح کرد: روز سه شنبه خلیج فارس و روز چهارشنبه علاوه بر آن، تنگه هرمز و دریای عمان به سبب وزش باد شدید مواج خواهد بود. ارتفاع موج روز سه شنبه در خلیج فارس ۲ متر و روز چهارشنبه در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان ۲/۵ متر پیش بینی می شود.از این رو توصیه می شود از تردد غیر ضروری شناورهای سبک و قایقهای تفریحی و ماهیگیری خودداری شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی یاد آور شد: روز چهار شنبه پدیده گرد و غبار در جنوب غرب دور از انتظار نیست.

وی افزود: فردا آسمان تهران نیمه ابری در پاره ای نقاط ابری همراه با بارش پراکنده و گاهی وزش باد است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه کاهش نسبت به امروز به ترتیب به ۱۶ و ۶ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.