سرمایه گذاری در فضای سبز بلندی های شیراز با دقت انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق نگر بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز یادآور شد: تخصیص اعتبار ۵۰ میلیاردی جهت توسعه فضای سبز و بحث سرمایه گذاری در ارتفاعات، خیز بزرگ شهرداری برای فتح کوههای بلند شهر شیراز می باشد که امیدواریم با مدیریت صحیح و استفاده از همه امکانات و پتانسیل های موجود بتوانیم با بکارگیری بخشی از فارغ التحصیلان خصوصاً،مهندسان کشاورزی خدمتی مؤثر در این زمینه شکل دهیم.

وی ادامه داد: در بودجه ۹۴ حدود مبلغ۳۰ میلیارد تومان برای کف سازی پیاده روها در نظررفته شده که این کار احتیاج به یک تحول اساسی داشته لذا پیشنهاد می گردد در مورد هزینه کرد مبلغ فوق به طور متمرکز و با تغییر در نوع کف سازی های و اجرای کف پوش بتنی بجای فرش موزائیکی و سنگی اقدام گردد.

عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: مهم ترین مزیت کف پوش های بتنی علاوه بر زیبائی و مقاومت بسیار بالا این است که بدون استفاده از ملات کار گذشته می شود که این امر با توجه به دوباره کاری های زیادی که در سطح شهر شاهد آن هستیم با اجرای کف پوش بتنی از اتلاف سرمایه ها جلوگیری خواهد شد .

حق نگر یادآور شد: این طرحی را به شورا ارائه داده ایم که شهرداری را ملزم می کند با خرید حداقل سه دستگاه تولید کف پوش بتنی نسبت به اجرای پیاده روهای سطح شهر بدون استفاده از ملات بهره برداری کند تا هم یک سرمایه برای شهر داشته باشیم و هم بتوانیم بخشی از تولیدات را در معرض فروش قرار دهیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حوزه حمل و نقل نیز گفت: در حوزه حمل و نقل و ترافیک اعتبار قابل ملاحظه ائی پیش بینی شده که امیداوریم در این زمینه اقدامات مؤثری انجام و حداقل در پایان سال ۹۴ شاهد راه اندازی خط اول قطار شهری بطور کامل باشیم.

عضو شورای شهر شیراز افزود: تقاضای مهمی که از شهردار دارم این است که در جانمائی پروژه ها خلاقیت و توسعه آینده شهر لحاظ گردد و اینکه در یک پارک شهری با کارکرد خوب جانمائی احداث تالار شهر کنند و یا نسبت به احداث پارک و ساختمانها در زمین های مرغوب اقدام گردد.

حق نگر تاکید کرد: اجرای پروژه های شهر در محل هائی که از رونق کافی برخوردار می باشد اتلاف سرمایه و بودجه است و لازم است شهرداری اجرای پروژه ها یش هدفمند و باعث ارتفاء مناطق گردد نه اینکه با اجرای پروژه در یک منطقه گران قیمت بخش اعظمی از بودجه ها صرف تملک و آزاد سازی زمین گردد.