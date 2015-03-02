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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۳۷

ظریف در گفتگو با شبکه رویترز:

۵+۱ اگر توافق می‌خواهد همه تحریمها باید برداشته شود

۵+۱ اگر توافق می‌خواهد همه تحریمها باید برداشته شود

وزیر خارجه ایران امروز در ژنو گفت تا جایی که بتوانیم در مذاکرات هسته ای پیش خواهیم رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در گفتگویی با شبکه تلوزیونی رویترز گفت در مذاکرات هسته ای با جان کری وزیر خارجه آمریکا تا جایی که بتوانیم پیش خواهیم رفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درباره مذاکره با جان کری در شهر مونترو سوئیس مطمئن است گفت: ما سعی خواهیم کرد. تا جایی که بتوانیم پیش خواهیم رفت.

وی همچنین به خبرنگاران گفت: طرفهای مذاکره کننده ما در گروه ۱+۵ به ویژه غربی ها و علی الخصوص آمریکا باید به این درک برسند که تحریم و توافق با هم سازگار نیست. اگر آنها توافق می خواهند همه تحریمها باید برداشته شوند.

ظریف و کری بعد از شرکت در کنفرانس حقوق بشر ژنو برای گفتگو راهی شهر مونتروی سوئیس می شوند.

کد مطلب 2510154
پیمان یزدانی

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