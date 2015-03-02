درخواست کمک نیلی از دولت و شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، نیلی احمد آبادی در مراسم هشتادمین سال تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران عنوان کرد: دانشگاه تهران هشتاد سال سابقه اولین ها، بهترین و مهمترین فعالیت ها را در حوزه های مختلف به خود اختصاص داده است. دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی است که پیشرو علم و دانش در کشور بوده و نقش محوری در توسعه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی توسط اساتید و یا دانش آموختگان ایفا کرده. دانشگاهی که دانش آموختگان آن در سطح ملی جزو برجسته ترین دانش آموختگان و در سطح بین المللی نیز برترین دانشگاه به شمار می رود.

نیلی عنوان کرد: بسیاری از دانشگاههای کشور توسط فارغ التحصیلان دانشگاه تهران و یا دانش آموختگان این دانشگاه ایجاد شده اند.

وی افزود: این دانشگاه ۶۰ هزار دانشجوی مشغول به تحصیل دارد و بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ عضو هیات علمی در گوشه گوشه های کشور در واحدهای مختلف آموزشی و پژوهشی فعالیت می کنند که همه اینها بیانگر عملکرد ممتاز دانشگاه به شمار می رود.

وی اظهار داشت: دانشگاه تهران در حوزه تولید علم و دانش منشاء مهمترین خدمات و بیشترین تاثیر را در کشور داشته است و اکنون هم بیشترین تولیدات علمی را تولید می کند.

سرپرست دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بر اساس ISC دانشگاه تهران به عنوان برترین دانشگاه جهان اسلام شناخته شده است اظهار داشت: دانشگاه تهران توفیق دارد اولین و یا دومین انتخاب داوطلبان برای ادامه تحصیل باشد و این دانشگاه جزء پرمتقاضی ترین دانشگاهها است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه تهران مورد توجه دانشگاههای دیگر نیز هست، افزود: فرهیختگان و دانش پژوهشان به این دانشگاه عشق می ورزند و در راستای پیشرفت آن فعالیت می کنند. همچنین دانشگاه تهران بیشترین کمک خیرین را دریافت می کند.

نیلی عنوان کرد: دانشگاه تهران از لحاظ معنوی و از لحاظ فعالیت های دانشجویی برترین رتبه ها را به خود اختصاص داده است. همچنین در عرصه فعالیت های اجتماعی و علمی و ... ممتاز بوده است.

وی گفت: دانشگاه تهران دانش آموختگانی را تحویل جامعه می دهد که از هر لحاظ جزو نخبگان کشور به شمار می روند. این سرمایه در اختیار ما است و برای مصرف کردن نیست بلکه برای افزایش و ارتقاء است.

سرپرست دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اگر چه دانشگاه تهران بیشترین تعداد دانشجویان خارجی را دارد، افزود: دانشگاه تهران دانشگاهی پژوهش محور و نسل دوم است که وظیفه دارد به سمت دانشگاههای نسل سوم و کارآفرین حرکت کند و خود را ارتقاء دهد.

وی با تاکید بر ضرورت طرح ساماندهی دانشگاه اظهار داشت: از همین جا از دولتمردان (شهرداری و شورای شهر) می خواهم به دانشگاه کمک کنند تا طرح ساندهی دانشگاه را اجرایی کنند.