نیازی به استفاده از قوه قهریه برای حل اختلاف در خصوص موسیقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاء هاشمی عصر دوشنبه در آیین افتتاحیه اتاق فکر خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: بسیاری از موضوعات مانند اینکه موسیقی با حرمت و حریم رضوی تعارض دارد و یا حریم حرم مطهر تا کجاست قابل گفتگو و قابل تشخیص است.

وی افزود: همه این مسائل محل اختلاف را با گفتگو می توان حل کرد و نیازی نیست که با اندک موضوعی قوه قهریه را به میدان بیاوریم.

وی در واکنش به بازددشت معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل برگزاری کنسرت بدون مجوز گفت: از مجریان قانون توقع پاسخگویی دارم.

هاشمی گفت: امیدوارم این قضیه مورد عبرت قرار گیرد و دوباره تکرار نشود و از مجریان قانون توقع پاسخگویی دارم.

وی افزود: این حق را برای دانشگاه قائل هستم که اقامه دعوا کنند و رفتارهای سبک را به چالش گیرند.

هاشمی با تشکر از اشخاصی که در حل وقایع اخیر دانشگاه فردوسی ایفای نقش کردند گفت: از امام جمعه مشهد که انسان فرهیخته ای است سپاسگذاری می کنم که با ورود به این موضوع مانع تداوم عارضه ای میان دانشگاه و دستگاه قضایی شدند.

وی با تأکید بر اینکه در مقابل قانون سرخم می کنیم گفت: اما توقع داریم که مجریان قانون هم در مقابل قانون سرخم کنند و نگذارند که سوءتفاهم ها به این جایگاه برسد.

هاشمی با بیان این که این اتفاق ها حساسیت هایی را در میان دانشگاهیان به وجود می آورد گفت: اما دانشجویان به بلوغ و عقلانیت رسیده اند که در اظهارنظرهای خود چارچوب ادب و اخلاق را حفظ کنند.

وی با بیان این که تجارب سال های اخیر به ما نشان داد که پول زیاد راه نجات جامعه نیست گفت: قدرت و ثروت بدون آگاهی نمی تواند ما ره به سرمنز مقصود برساند چرا که امروز قدرت نه در ثروت و زور بلکه در علم نهفته است.

هاشمی دانشگاه ها را یکی از کانون های برجسته علم ایران معرفی کرد و گفت: امام جمعه مشهد به من گفتند که شما امروز دغدغه کمتری در خصوص دانشگاه دارید و با توجه به حضور شخصیت های برجسته در دانشگاه مدیریت آن نسبت به قبل بهتر شده است.

وی افزود: اگر می دانیم که شخصیت برجسته ای که سال ها در جبهه خدمت کرده و پس از جنگ در عرصه فرهنگ در خدمت جامعه بوده و اکنون استاد علم الاجتماع است پس این اخبار حول و حوش دانشگاه برای چیست؟

پیوند علم و دانشگاه ماموریت وزارت علوم

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: علم و فناوری محصولی اجتماعی هستند که باید به نیاز جامعه پاسخ دهند.

وی افزود: اتاق فکر با محوریت دانشگاه و با مشارکت نخبگان و مدیران استان می تواند مسئولیت اجتماعی نهاد علم و دانشگاه را تحقق بخشد.

هاشمی پیوند مناسب جامعه و دانشگاه را یکی از مأموریت های معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم عنوان کرد و گفت: خروجی این مأموریت ما عمومی سازی علم است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: اگر قرار است در جایی علم تمرکز پیدا کند و عالمان به تولید علم بپردازند باید این تولید علم در جامعه تسری پیدا کند و اگر این اتفاق رخ ندهد کانون دانشگاه از جامعه بریده می شود.

وی با بیان این که اتاق های فکر حافظ مرجعیت علمی دانشگاه هستند گفت: به دلیل تصور برخی سیاست گذاران که دانشگاه را جایی برای حل مسائل جامعه نمی دانند باعث شده است که تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها از پشتوانه علمی بی بهره بمانند.

هاشمی تشکیل اتاق فکر را پاسخگوی نیاز متقابل دانشگاه و جامعه دانست و گفت: ما گمان داریم که دانشگاه می تواند مقدرات مملکت را تأمین کند و دانشگاه کانون علم و فرهنگ است.

وی ادامه داد: با این حال مدعی نیستیم که علم منحصر در دانشگاه است و ما این التزام را داریم که دانشگاه باید محل حضور و نقش آفرینی عموم نخبگان باشد و نخبه به کسی اطلاق می شود که ایده ای برتر درراستای اهداف جامعه دارد.

وی افزود: دولت مشروع، مقبول و جامعه پویا مقتضی یک دانشگاه بالنده است و دانشگاه یعنی کانونی که مرتب در معرض سوالاتی قرار می گیرد که این نهاد را ملزم به پاسخگویی می کند.

هاشمی گفت: چرا امروز دانشگاه نتوانسته است جایگاه خود را به دست آورد و شان دانشگاهیان شناخته نمی شود و چرا پنجه بر چهره دانشگاه انداخته می شود جز این که دانشگاه هنوز باور نشده و عده ای گمان می کنند که بدون بهره گیری از علم و عالمان می توانند جامعه را هدایت کنند.