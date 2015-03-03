به گزارش خبرنگار مهر، شبکه کتاب «تاچارا» ۳۹۴ عنوان کتاب پرفروش و موفق سال جاری را به کاربران پیشنهاد کرده و از آنها خواسته برای نوروز ۹۴ از میان کتابهای این بسته به دوستان خود هدیه و عیدی بدهند.

کتاب‌های این بسته در گروه‌های کودک و نوجوان، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، زندگی‌نامه و رمان‌های تاریخی، مدیریت و اقتصاد، دین، تاریخ و فلسفه، رمان‌های خارجی و ایرانی، طنز، هنر و معماری، ورزش و تندرستی، آشپزی و تغذیه، حقوق، روانشناسی، شعر و ادبیات تقسیم شده‌اند.

بسته نوروزی تاچارا که شامل ۳۰ درصد تخفیف می‌شود، از ۹ تا ۱۹ اسفند در آدرس http://tachara.ir در دسترس علاقمندان است. کتاب‌های خریداری شده در فاصله ۲۳ تا ۲۶ اسفند در تهران به کاربران تحویل داده می‌شود. کتاب‌های کاربران غیرتهرانی نیز در روزهای ۲۰ و ۲۱ اسفند به پست تحویل داده می‌شود تا در سریعترین زمان ممکن به دست آنها برسد.

تاچارا پیش از این نیز با طرح دوشنبه‌های تاچارا اقدام به عرضه بیش از ۱۷ هزار عنوان کتاب با ۲۵ درصد تخفیف به کاربران کرده بود.