کشف محموله بزرگ مواد مخدر در کرمانشاه/ دستگیری ۵ قاچاقچی

قباد خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر در کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: این محموله بعد از اخبار واصله در خصوص برنامه ریزی برای ترانزیت مواد مخدر از شرق کشور به غرب در بار میوه و سبزیجات کشف و ضبط شد که وزن آن بالغ بر ۱۶۰ کیلو گرم است.

رئیس پلیس مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: در این راستا ۵ نفر نیست دستگیر شده و به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

خنجری ادامه داد: اکتشاف مواد مخدر در استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.

این مسئول همچنین از هوشیاری و قاطعیت مأمورین پلیس در برخورد با سوداگران مرگ سخن گفت و اظهار داشت: پلیس با این گونه افراد کمترین مماشاتی نخواهد داشت.