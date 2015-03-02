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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۳۶

خنجری خبر داد:

کشف محموله بزرگ مواد مخدر در کرمانشاه/ دستگیری ۵ قاچاقچی

کشف محموله بزرگ مواد مخدر در کرمانشاه/ دستگیری ۵ قاچاقچی

کرمانشاه- رئیس پلیس مواد مخدر استان کرمانشاه از کشف محموله ۱۶۰ کیلو گرمی مواد مخدر در کرمانشاه خبر داد.

قباد خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف یک محموله بزرگ مواد مخدر در کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: این محموله بعد از اخبار واصله در خصوص برنامه ریزی برای ترانزیت مواد مخدر از شرق کشور به غرب در بار میوه و سبزیجات کشف و ضبط شد که وزن آن بالغ بر ۱۶۰ کیلو گرم است.

رئیس پلیس مواد مخدر استان کرمانشاه گفت: در این راستا ۵ نفر نیست دستگیر شده و به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

خنجری ادامه داد: اکتشاف مواد مخدر در استان کرمانشاه نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.

این مسئول همچنین از هوشیاری و قاطعیت مأمورین پلیس در برخورد با سوداگران مرگ سخن گفت و اظهار داشت: پلیس با این گونه افراد کمترین مماشاتی نخواهد داشت.

کد مطلب 2510162

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