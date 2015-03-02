به گزارش خبرگزاری مهر، جوزف وایدن هولزر رئیس هیأت بنیاد فریدریش ابرت آلمان پیش از ظهر امروز(دوشنبه) با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

علاءالدین بروجردی در ابتدای این دیدار با بی‌اثر خواندن سیاست‌ تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی ایران گفت: تحریم‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند خللی در عزم و اراده ملت ایران در راه دستیابی به علم و فناوری ایجاد کند و عملا تحریم‌ها بیشتر به ضرر کشورهای اروپایی تمام شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با خطرناک توصیف کردن اوضاع منطقه بر اثر اقدامات تروریست‌ها از جمله گروهک‌ تروریستی داعش که تهدیدی برای کل جهان به شمار می‌رود افزود: با نگاهی به عوامل پیدایش و گسترش گروه‌های تروریستی در منطقه نقش دوعامل برجسته‌تر از بقیه عوامل است. یکی ظهور این تفکر افراطی که نیازمند ریشه‌یابی و مبارزه با آْن است چون عملا این تفکر امروز به اروپا رسیده است و دیگری اشتباه آمریکا و برخی کشورهای غربی در تقسیم تروریست‌ها به بد و خوب است که منشاء گسترش تروریسم در منطقه و جهان است.

وی همچنین با اشاره به ظهور داعش در اروپا گفت: باید انگیزه و علل این گرایش به دقت بررسی شود.

بروجردی در ادامه در خصوص مذاکرات هسته‌ای گفت: ما خواهان استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای هستیم و سیر مذاکرات تاکنون نشان از اراده ما به حل کلیه مسائل و دستیابی به توافق خوب دارد مگر آنکه طرف مقابل نخواهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری اطلاعاتی و امنیتی با کشورهای اروپایی در بحث مبارزه با تروریسم خبر داد.

جوزف وایدن هولزر رئیس هیأت بنیاد فریدریش ابرت آلمان نیز در ادامه این دیدار با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و صنعتی در ایران گفت: هرگز نمی‌توان ایران را که از پشتوانه عظیم علمی و فنی برخوردار است محدود کرد و اروپا در قبال ایران از سالیان گذشته مرتکب اشتباهاتی شده است.

وی در ادامه با اذعان به اینکه کشورهای اروپایی از رشد و گسترش تفکرات افراطی گروه‌های تروریستی به ویژه در میان جوانان اروپایی نگران هستند افزود: همه کشورها می‌بایست برای مقابله با خطر گسترش تروریسم در جهان کمک کند و ایران با توجه به تجربه مبارزه با تروریسم نقش مهمی در این خصوص دارد.

رئیس هیأت بنیاد فریدریس ابرت آلمان در ادامه گفت: ما همواره معتقدیم که حضور ایران در مذاکرات مربوط به سوریه می‌تواند به حل مسئله کمک کند همانطور که در استقرار دولت جدید در عراق شاهد حضور مثبت ایران بودیم.

وی در پایان نسبت به دستیابی به توافق در موضوع هسته‌ای و آغاز فصل نوینی از مناسبات ایران و اروپا ابراز امیدواری کرد.