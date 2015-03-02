تیم بسکتبال شهرداری گرگان در قزوین برنده از زمین خارج شد

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از هفته پنجم لیگ حرفه ای بسکتبال، تیم های شهرداری گرگان و فولاد هفت الماس قزوین در سالن شهید بابایی قزوین به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری تیم میهمان به پایان رسید.

چراغعلی افزود: در این بازی که شهرام پرنیاک به عنوان سرداور به همراه حسن نیکخواه و محمد شهمیرزادی کار قضاوت را بر عهده داشتند، تیم شهرداری با نتیجه ۷۵ بر ۷۲ به پیروزی دست یافت.

وی تصریح کرد: شهرداری گرگان کوارترهای نخست و چهارم را به ترتیب با امتیاز ۲۰ بر ۱۳ و ۲۶ بر ۲۰ برنده شد و در کوارترهای دوم و سوم به ترتیب با امتیاز ۲۰ بر ۱۴، ۱۹ بر ۱۵ بازنده شد اما نخستین برد خارج از خانه لیگ حرفه ای را تجربه کرد.

وی در مورد ترکیب ابتدایی دوتیم بیان کرد: شهرداری با ترکیب ابتدایی پویا تاجیک، بابک نظافت، بنی کوچویی، کورتنی پیگرام و سام هاسکین و هفت الماس با ترکیب ابتدایی محمدرضا مرادیان، مجید صالحی بزرگی، وحید اسلامی، محمد شاهسوند و محسن خسروی وارد زمین مسابقه شدند.

رئیس هیئت بسکتبال گرگان گفت: در این بازی کورتنی پیگرام، سام هاسکین و پویا تاجیک به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۸ امتیاز برای نماینده گرگان به دست آوردند.

چراغعلی افزود: با این پیروزی، مجموع امتیاز تیم شهرداری با سه پیروزی و دو شکست به عدد ۸ رسید تا در مکان چهارم جدول رده بندی باقی بماند.